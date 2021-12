52 millions $ pour moderniser des installations de certaines résidences privées pour aînés

QUÉBEC, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, sont fiers d'annoncer l'investissement de 52 millions $, sur cinq ans, pour la mise en place d'un programme d'aide à la modernisation des installations de certaines résidences privées pour aînés (RPA).

L'objectif principal est d'aider financièrement les RPA, notamment les plus petites, à faire les travaux nécessaires pour offrir des milieux plus sécuritaires et confortables à leurs résidents. Un tel appui permettra de maintenir l'offre de services pour les aînés, de même que l'assurabilité des RPA.

Près de 1 500 RPA, qu'elles soient privées ou de type OBNL et qui comptent moins de 250 unités, pourront, sur une base volontaire, bénéficier du programme. Pour être admissibles, les travaux doivent contribuer à améliorer les bâtiments et les milieux de vie des résidents. Il s'agit, notamment :

de travaux sur les installations électriques, les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation;

de travaux visant à améliorer la sécurité des personnes aînées lors de leurs déplacements;

de travaux d'inspection et d'évaluation de la fonctionnalité des systèmes de gicleurs, des systèmes électriques et des systèmes de plomberie;

de travaux sur la structure et les surfaces du bâtiment visant à assurer la sécurité des résidents, incluant les travaux de toiture.

Ce programme entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain et se terminera le 31 décembre 2025, date limite pour déposer une demande d'aide financière.

« L'objectif de mettre sur pied un tel programme est de permettre à nos aînés de partout au Québec d'avoir accès à des milieux de vie accessibles, sécuritaires et proches de leur communauté. Notre gouvernement est conscient que de nombreuses RPA ont été fragilisées par la pandémie de la COVID-19, et leur présence est essentielle au continuum d'habitation. Voilà pourquoi nous souhaitons leur donner l'occasion de moderniser leurs installations sans compromettre leur existence, grâce à ce soutien financier. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Pour notre gouvernement, il est primordial que nos aînés puissent bénéficier de milieux de vie modernes et sécuritaires. Aujourd'hui, je suis très fière de lancer ce nouveau programme avec mon collègue. C'est un investissement qui permettra de moderniser de nombreuses RPA. D'ailleurs, je les invite toutes à s'enquérir de ce nouveau programme en habitation. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

La gestion et la mise en œuvre du programme ont été confiées à la Société d'habitation du Québec (SHQ) par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les RPA intéressées par le programme pourront communiquer avec la SHQ à compter du 1er janvier 2022, en appelant au 1 800 463-4315, option 1 ou par courriel à l'adresse [email protected]. De l'information sera également disponible sur le site Web de la SHQ.

Rappelons que ce programme de subvention s'inscrit en complémentarité avec différentes mesures issues du budget du printemps 2021 pour mieux soutenir les aînés partout au Québec, dont :

le Programme d'aide financière afin de réduire l'impact des hausses des primes d'assurance annoncé le 29 juin dernier;

le Programme de transition salariale (primes COVID-19) pour le personnel soignant en RPA;

l'intensification de l'offre des services publics en soutien à domicile de 750 millions $ sur cinq ans;

la majoration du taux de crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés de 35 % à 40 % d'ici 2026.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements: Lyann St-Hilaire, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 956-8620; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, [email protected]