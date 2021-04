Les médailles MSO-EXP ont été remises à l'équipage par le Commodore Rich Feltham, commandant de la Flotte canadienne de l'Atlantique, lors d'une cérémonie tenue dans un contexte de distanciation sociale à bord du NM Asterix à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Parmi les 52 récipiendaires, 15 provenaient de Compass Services, le partenaire de longue date de FFS en matière de restauration.

Habituellement, la MSO-EXP est décernée aux membres des FAC. Pour être éligible à la Médaille du service opérationnel (MSO-EXP), la personne doit effectuer le service et le soutien direct dans des circonstances exceptionnelles et avoir été déployée à temps plein pendant 21 jours ou plus. Les seuls civils admissibles à la MSO-EXP sont les membres de la fonction publique ou les civils canadiens sous contrat avec le gouvernement du Canada (GC), tels que les 52 membres d'équipage du Astérix.

Au Canada, le NM Asterix est unique en son genre, car il est exploité à la fois par des civils et des membres de la MRC. Asterix est le produit du projet Resolve, un mandat du gouvernement du Canada à Chantier Davie pour la conversion d'un porte-conteneurs commercial en premier navire de soutien au combat de classe Resolve de la MRC. Converti en 18 mois seulement de manière très rentable en un navire à vocation militaire, Asterix a connu un succès retentissant depuis son déploiement en 2018 en soutenant d'innombrables opérations ainsi qu'en fournissant de l'aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe dans le monde entier.

Citations

Gilles Couturier, Chef de la direction, Federal Fleet Services

« Nous sommes fiers que 52 marins canadiens de Federal Fleet Services et de notre partenaire Compass Group se voient décerner la médaille du service opérationnel pour leur soutien exemplaire à la Marine royale canadienne pendant l'opération PROJECTION en 2019. Travaillant au coude à coude avec leurs camarades de la MRC, ils ont été déployés pendant un nombre record de 502 jours au cours des 18 premiers mois d'opération du NM Asterix. Nos marins porteront cette médaille avec fierté. Ils l'ont amplement méritée! »

Tim Allard, Capitaine, NM Asterix

« Au nom de tout l'équipage, nous sommes très honorés d'être reconnus pour cette distinction. Personnellement, en tant que fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, j'ai gardé un souvenir impérissable du moment où mon père a revêtu ses médailles chaque jour du Souvenir et je penserai à lui à cette occasion. »

Commodore Rich Feltham, Commandant de la Flotte canadienne de l'Atlantique

« Je suis honoré de remettre aux membres civils du NM Astérix la Médaille du service opérationnel au nom de la Marine royale canadienne. Cet honneur reconnaît leur service pendant leur déploiement avec nos marins à l'étranger et je tiens à remercier personnellement les membres civils pour leur travail acharné et leur dévouement à l'appui du NCSM REGINA pendant cette opération. »

Pour plus d'informations sur le NM Asterix et Federal Fleet Services, consultez le site federalfleet.ca

Pour plus d'informations sur la Médaille du service opérationnel - EXPÉDITION (MSO-EXP), cliquez ici

NOTE AUX ÉDITEURS :

À propos de Federal Fleet Services

Federal Fleet Services Inc. soutient les opérations militaires, gouvernementales et humanitaires par le biais de la construction, de la possession, de l'entretien et de la gestion de navires complexes et essentiels. Federal Fleet Services est le fournisseur canadien de services de soutien en mer, offrant un navire de soutien naval entièrement opérationnel à la Marine royale canadienne depuis 2017. Federal Fleet Services fait partie du groupe de sociétés Inocea, qui possède également Chantier Davie Canada, le constructeur naval le plus important et le plus performant du Canada.

SOURCE Federal Fleet Services

Renseignements: Gilles Couturier, Chef de la direction, Federal Fleet Services, Tel : +1-343-961-1781, [email protected]