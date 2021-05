50e anniversaire - le Grand Théâtre de Québec au cœur du milieu des arts de la scène et de la culture

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour souligner cet important jalon dans son histoire, le Grand Théâtre de Québec est heureux de dévoiler une série d'activités qui témoignent de sa présence, de la diversité de sa programmation et de son influence dans la région de la Capitale-Nationale. Les activités soulignant son 50e anniversaire se tiennent à différents endroits, en collaboration avec de nombreux partenaires, pour permettre au public de revivre une partie de son histoire.

« Depuis son inauguration en 1971, le Grand Théâtre a pour mission d'accueillir les organismes culturels majeurs que sont l'Orchestre symphonique de Québec, l'Opéra de Québec et Le Théâtre du Trident, et d'offrir au public de la Capitale-Nationale une grande diversité de spectacles d'artistes québécois, canadiens et internationaux, et ce, dans toutes les disciplines des arts de la scène. Cette mission unique, jumelée à la présence du Conservatoire de musique de Québec, ont fait du Grand Théâtre un carrefour culturel incontournable », déclare Gaétan Morency, président-directeur général du Grand Théâtre de Québec. « Le Grand Théâtre a contribué à l'émergence d'un milieu culturel riche et foisonnant à Québec. Un milieu qui, aujourd'hui encore, colore la culture québécoise. »

Une programmation conçue pour réunir le public, les artisans et les collaborateurs

Collaboration avec le Musée de la civilisation et le Musée national des beaux-arts du Québec

Les activités visant à souligner le 50e anniversaire du Grand Théâtre de Québec débutent le jeudi 27 mai 2021 avec l'inauguration de deux expositions qui se tiennent au Musée de la civilisation et au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ). Le Musée de la civilisation consacre une vitrine-exposition, qui se veut être un spectacle multimédia original, mettant en vedette une sélection d'objets des arts de la scène, de photographies et de vidéos. La vitrine-exposition Un Grand Théâtre est accessible jusqu'au 26 septembre 2021.

Le Musée national des beaux-arts du Québec rend hommage au sculpteur et muraliste Jordi Bonet au pavillon Gérard-Morisset. Choisie parmi sa collection, une sélection d'œuvres de Bonet est présentée gratuitement. La murale de Jordi Bonet au Grand Théâtre sera également l'une des destinations incontournables des nouveaux parcours Les Promenades urbaines qui seront dévoilés par le MNBAQ durant l'été.

Un livre souvenir pour les 50 ans du GTQ

Un livre visant à dresser un portrait des 50 premières années du Grand Théâtre sera publié à l'automne 2021 aux éditions Septentrion. Louis Jolicoeur, vice-doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, et André Morency ont travaillé avec 17 auteurs pour nous remémorer la genèse de l'institution, nous rappeler son histoire à travers les différentes disciplines des arts de la scène et nous parler des gestes posés pour l'avenir.

Un Grand Théâtre, au-delà de ses murs

Le Grand Théâtre accueillera sur son esplanade l'œuvre urbaine Aréna de l'artiste Benoit Maudrey, dans le cadre du parcours déambulatoire PASSAGES INSOLITES, présenté par EXMURO arts publics et la Ville de Québec, du 26 juin au 11 octobre 2021. Au cours de cette même période, l'exposition Des ailes pour le Grand Théâtre de Québec sera présentée en collaboration avec ICI Radio-Canada.

À compter de la mi-juin, la terrasse du STUDIOTELUS sera ouverte au public. Aménagé à la manière des espaces éphémères de la Ville de Québec, cet espace intègrera un mobilier urbain et un jardin public. À deux pas de cet aménagement, les passants pourront également pianoter quelques notes sur un piano public extérieur réhabilité pour l'occasion.

L'Assemblée nationale du Québec présentera une exposition hommage au Grand Théâtre de Québec et une conférence sur l'histoire de l'institution en octobre 2021.

Finalement, un film documentaire sur la rénovation de l'enveloppe extérieure du Grand Théâtre sera présenté à l'automne.

Reprise des activités sur scène

La série Scène d'ici, qui favorise la découverte d'artistes émergents et témoigne de la diversité de la scène québécoise, sera de retour au STUDIOTELUS cet été. Les multiples configurations possibles dans les salles Louis-Fréchette et Octave-Crémazie permettront aussi au Grand Théâtre de présenter une foule de spectacles, en respectant le rythme du plan de déconfinement.

« Notre priorité est de redonner la scène aux artistes et de donner lieu à des rencontres magiques avec leurs publics. Nous avions une superbe programmation pour souligner le 50e anniversaire en 2021. La majorité de ces spectacles ont été reportés en 2022, mais nous nous efforçons maintenant de rebâtir une programmation à l'image du Grand Théâtre : diversifiée, inclusive et empreinte d'émotion », mentionne Michel Côté, directeur de la programmation.

Le public est invité à visiter le site internet du Grand Théâtre de Québec, à s'inscrire à son infolettre et à suivre ses médias sociaux pour plus d'information sur les activités visant à souligner le 50e anniversaire de l'institution.

À propos du Grand Théâtre de Québec

Reconnu comme étant le haut lieu de la diffusion des arts de la scène pour la capitale et l'est de la province, le Grand Théâtre est une institution majeure de la ville de Québec depuis son inauguration en 1971. On y présente en moyenne 325 représentations de spectacles par année, rejoignant ainsi près de 275 000 spectateurs. Le Grand Théâtre est une tribune de choix pour les créateurs de tous horizons qui foulent les planches de la salle Louis-Fréchette (1 885 places), de la salle Octave-Crémazie (510 places) et du STUDIOTELUS saison après saison.

