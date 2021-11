M. Sunarso, le président-directeur de la BRI, a déclaré : « Cette année, nous misons sur la séance de jumelage d'entreprises, ciblant plus de 105 acheteurs de 30 pays. Ainsi, les MPME pourront étendre leur portée commerciale à l'échelle internationale et de se démarquer de leurs concurrents mondiaux. »

L'UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 met en avant les produits d'exportation de première qualité de l'Indonésie dans des secteurs riches de patrimoines et de cultures locaux, comme l'alimentation et les boissons, la mode, les accessoires et la beauté, la décoration intérieure et l'artisanat. Ces secteurs, en particulier celui de l'alimentation et des boissons et celui de la mode, devraient apporter une contribution positive à la valeur des exportations de l'Indonésie, qui en août 2021 a atteint 20,36 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 21,75 % par rapport à juillet 2021,selon le bureau central des statistiques[1].

Cette année, l'UMKM EXPO(RT) BRIlianpreneur 2021 aura entièrement lieu en ligne et la session de jumelage d'entreprises se tiendra du 13 au 15 décembre 2021. Après avoir permis la conclusion de 74 contrats dans 24 pays pour un montant de 57,5 millions de dollars américains l'an dernier, la BRI vise encore plus loin cette année avec un marché potentiel estimé à 65 millions de dollars américains.

Cet objectif est réalisable avec les participants sélectionnés actuels, dont CV Pelangi Nusantara (Pelanusa), une industrie locale qui a été créée en 2021 comme une communauté pour le développement des femmes. Depuis, Pelanusa a exporté ses produits de grande qualité à l'étranger, notamment au Japon, en Malaisie et au Vietnam.

« L'événement BRIlianpreneur nous a permis de renforcer notre réseau de plus de 20 groupes d'artisans éminents de tout le pays en changeant notre mentalité afin d'être plus à l'aise avec le numérique. Nous voulons préserver le patrimoine local de l'Indonésie grâce à nos produits fabriqués à partir de chutes de tissus, comme les décorations intérieures », a déclaré Endahing Noor Suryanti, propriétaire de Pelanusa.

La PME Mutiara Handicraft, une entreprise visant à autonomiser les personnes handicapées, participe également à l'événement. Elle fabrique des objets d'artisanat colorés à base de patchwork et de déchets, comme des paillassons et des couvertures, aux prix concurrentiels.

Le programme de l'événement comprend également des émissions-débats inspirantes entre des d'experts et d'éminents conférenciers, une exposition virtuelle, une exposition 3D, un voyage virtuel, un atelier de bricolage et une remise de prix pour les MPME.

Pour participer au jumelage d'entreprise, les acheteurs potentiels peuvent dès maintenant s'inscrire en ligne et télécharger le catalogue à www.brilianpreneur.com/umkm/.

Pour obtenir plus de détails sur l'événement et l'inscription, veuillez consulter le site www.brilianpreneur.com.

