50 000 $ pour le Centre de justice de proximité de l'Outaouais

QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, au nom du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 50 000 $ au Centre de justice de proximité (CJP) de l'Outaouais pour soutenir l'accompagnement des personnes vulnérables et offrir un meilleur continuum de services.

Ce projet vise plus particulièrement l'embauche d'un intervenant du milieu social afin de réaliser les objectifs suivants :

Accompagner et soutenir des citoyens vulnérables;

Soutenir les employés du Centre de justice de proximité;

Être un agent de liaison avec le milieu communautaire à vocation sociale et les Centres de santé communautaire;

Superviser des étudiants en sciences sociales;

Documenter l'expérience en tant que projet pilote.

Cet appui financier favorisera l'accès à la justice pour les citoyennes et les citoyens grâce à un accompagnement et un soutien unique et personnalisé.

Citation

« Nous sommes heureux d'appuyer financièrement le projet du Centre de justice de proximité de l'Outaouais qui facilite l'accès à la justice auprès de la population de sa région, en offrant gratuitement des services d'information juridique, d'orientation et de soutien, en complémentarité avec les ressources existantes. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous avons la chance de compter sur des intervenants impliqués et dévoués dans Chapleau, à Gatineau, en Outaouais. Je tiens à souligner le travail du centre de justice de proximité qui permet aux citoyens d'ici de mieux comprendre et de mieux connaître leurs droits et les recours qui existent. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

« Dans un contexte où la collaboration avec les partenaires est la clé pour assurer l'accompagnement des citoyens en posant un regard multidisciplinaire sur leur besoin en matière de justice, l'équipe du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, largement soutenue par les membres de son conseil d'administration, s'est démarquée par des initiatives novatrices pour promouvoir les droits et l'accès à la justice. Un projet commun avec le CJP du Bas St-Laurent qui prévoit l'ajout d'un intervenant du milieu social à l'équipe, en est un exemple inspirant, grâce à l'appui financier du ministère de la Justice. »

Danielle Mongeon, présidente du conseil d'administration du Centre de justice de proximité de l'Outaouais

Informations complémentaires

Les Centres de justice de proximité offrent des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

Ils offrent notamment les services suivants :

Information juridique permettant au citoyen de comprendre les diverses réalités juridiques auxquelles il peut faire face dans sa vie quotidienne et d'y réagir de façon avisée;

Orientation du citoyen vers les différentes ressources juridiques disponibles, communautaires ou autres, afin qu'il puisse choisir le service correspondant à ses besoins;

Service de soutien au citoyen et d'accompagnement dans l'établissement de ses besoins d'ordre juridique et dans les options possibles pour y répondre;

Aide au citoyen pour choisir les formulaires de nature juridique appropriés et explications afin de les compléter adéquatement.

Liens connexes

Lien vers le site Web du Centre de justice de proximité de l'Outaouais :

Outaouais - Centres de justice de proximité l Centres de justice de proximité (justicedeproximite.qc.ca)

Lien vers le site Web du ministère de la Justice du Québec :

Ministère de la Justice du Québec

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777, Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]