Un Montréalais gagne le gros lot et va travailler!

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Pierre Richer a eu droit à une récolte très abondante lors de la fin de semaine de l'Action de grâces! En effet, ce Montréalais a remporté le gros lot de 50 000 000 $ au tirage du Lotto Max du 6 octobre. M. Richer s'est rendu au travail, comme prévu, le lundi suivant! Grâce à son gain, il réalisera son rêve d'acquérir une maison en bordure de Montréal. Ayant déjà 40 ans de carrière, il prendra aussi du temps bien mérité pour relaxer, sans prendre sa retraite pour autant.

Faits saillants

Pierre Richer, gagnant du gros lot de 50 millions de dollars, accompagné de Jean-François Bergeron et d’Isabelle Jean, de Loto-Québec (Groupe CNW/Loto-Québec)

C'est en accompagnant sa fille au Super C du boulevard Champlain pour faire des emplettes en prévision du repas de l'Action de grâces que M. Richer a acheté son billet du Lotto Max.

pour faire des emplettes en prévision du repas de l'Action de grâces que M. Richer a acheté son billet du Lotto Max. Le lendemain du tirage, sa conjointe et sa fille ont découvert sur l'application mobile Loteries qu'une de ses sélections était gagnante de 50 000 000 $!

La fille du gagnant a crié en voyant le montant remporté… Le reste de la famille croyait qu'elle avait vu une araignée!

Dès le lundi 9 octobre, le gagnant était de retour au travail à 4 h 30 du matin. Dans la soixantaine, M. Richer, qui travaille dans le domaine de l'expédition de marchandises, songera à la retraite… plus tard!

« L'an dernier, nous avons remis 1,5 milliard de dollars aux gagnants. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à la collectivité et de permettre à des gens de réaliser des projets de toutes sortes », souligne Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

En bref

Loterie : Lotto Max

Lot remporté : 50 000 000 $

Catégorie : gros lot

Date du tirage : 6 octobre 2023

Lieu de résidence du gagnant : Montréal

Lieu d'achat du billet : Super C (7800, boulevard Champlain, Montréal)

Super C recevra une commission de 500 000 $, équivalant à 1 % du gain.

