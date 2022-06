5 millions $ pour un projet afin de rénover la piscine du Cégep Édouard-Montpetit

LONGUEUIL, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a dévoilé aujourd'hui, au nom de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, un des projets retenus dans la circonscription de Taillon à la suite du premier appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES). Grâce à une aide financière totalisant 5 millions $, un projet de rénovation de la piscine et des vestiaires du Cégep Édouard-Montpetit contribuera à faire bouger davantage les citoyens de la région.

Le projet, dont le coût total s'élève à près de 9,9 millions $, consiste en une réfection complète du bassin de 51 mètres à 6 couloirs, une réfection des plages en céramique, un réaménagement complet des vestiaires et une mise aux normes du système de ventilation et de déshumidification.

Rappelons que le programme vise à accroître le nombre d'infrastructures sportives et récréatives scolaires et à mettre à niveau les infrastructures existantes afin d'assurer leur accessibilité à l'ensemble de la population. En effet, l'une des conditions d'admissibilité au programme est de rendre accessibles, dans un premier temps, les infrastructures à la clientèle des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur pour ensuite les mettre à la disposition des citoyennes et citoyens pendant les plages horaires qui ne sont pas utilisées par les établissements scolaires et d'enseignement supérieur.

À l'échelle nationale, le gouvernement du Québec investit près de 175 millions de dollars pour réaliser 81 projets dans 16 régions du Québec.

Citations :

« Il s'agit d'une magnifique nouvelle pour la population de Taillon. Il ne fait aucun doute que ces nouvelles infrastructures augmenteront significativement la qualité de vie de toutes et de tous. Bouger est synonyme de bien-être et de plus en plus de personnes pourront avoir accès à des lieux propices pour le faire grâce aux efforts de notre gouvernement pour augmenter l'offre d'infrastructures récréatives et sportives partout au Québec. »

Lionel Carmant, député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Depuis mon arrivée en poste, une de mes priorités est de favoriser l'accessibilité aux activités sportives et récréatives pour toute la population, et cela passe notamment par la présence d'infrastructures de qualité, à proximité. On sait que les besoins dans les écoles secondaires et les établissements d'enseignement supérieur sont grands. Ce programme a été créé pour répondre aux défis auxquels fait face le réseau scolaire et contribuera à pourvoir aux besoins d'une clientèle en forte croissance. Depuis mon arrivée en poste, près de 800 millions de dollars ont été investis pour construire ou rénover plus de 1 000 infrastructures de sport, de loisir ou de plein air. Ces 81 nouveaux projets permettront d'étendre encore plus l'offre de service, au bénéfice de la population. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur relève du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Ce programme est distinct du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure et du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Il s'adresse expressément aux milieux scolaires et de l'enseignement supérieur et a pour objectif d'améliorer le réseau des infrastructures sportives scolaires.

Pour être admissibles, les infrastructures devaient notamment :

être un terrain sportif, un bâtiment ou un équipement non amovible nécessaires au déroulement d'activités physiques et sportives dans les sphères de l'initiation, de la récréation et de la compétition;



être destinées dans un premier temps à l'utilisation par la clientèle des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur et accessibles au public pendant certaines plages horaires.

Les travaux et interventions admissibles sont la rénovation, la mise aux normes, l'aménagement et la construction.

L'aide financière maximale pour un projet est de 5 millions de dollars.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Sources : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 264-4146; Alice Bergeron, Attachée de presse de la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, 418 997-4093