5 M$ pour améliorer l'environnement physique des CHSLD - La ministre Marguerite Blais donne du pouvoir aux comités des résidents en CHSLD

MONTRÉAL, le 23 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir aux résidents des milieux de vie qui se rapprochent davantage de ce qu'ils avaient à domicile, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui l'octroi d'un financement de 5 M$ qui permettra aux comités des résidents d'avoir un pouvoir décisionnel dans l'amélioration de l'environnement physique dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Les projets, qui seront proposés par les comités des résidents, viseront à améliorer l'environnement dans les installations de CHSLD publics et privés conventionnés, notamment par des achats d'ameublement, des changements à la décoration, comme des murales, ou des aménagements extérieurs.

En plus de restaurer l'espace physique, cette initiative permettra aussi d'améliorer la qualité de vie des résidents. En effet, il a été démontré que les résidents habitant dans un centre d'hébergement ressemblant davantage à un domicile en raison de la décoration, des meubles et des petits espaces communs montrent moins d'agitation verbale, d'anxiété et d'agressivité.

Le gouvernement actuel reconnaît que les comités des résidents et des usagers occupent une place privilégiée et connaissent bien les besoins et les attentes des résidents. Tel qu'il s'est engagé à le faire, le gouvernement opte pour une approche terrain afin d'embellir concrètement et rapidement l'espace des personnes hébergées dans les CHSLD.

Citation :

« Après avoir visité 100 CHSLD partout au Québec, je fais le constat qu'il est essentiel de mettre à contribution les comités des résidents et des usagers dans le choix des projets d'amélioration de l'environnement physique de leur lieu d'hébergement. Notre gouvernement souhaite que les résidents des CHSLD vivent dans un environnement chaleureux, accueillant et familier. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ce montant de 5 M$ sera octroyé aux établissements concernés et réparti selon le nombre de lits dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée publics et privés conventionnés de leur territoire.

La recherche de solutions permettant l'amélioration ainsi que les choix des projets choisis se feront conjointement entre le comité des résidents et des usagers et les dirigeants de l'établissement.

Précisons que les travaux à réaliser, les équipements ou le mobilier à acquérir seront sous la responsabilité des établissements.

