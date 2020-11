Du 27 au 29 novembre : Aubaines offertes à partir de 8 h en magasin ou en tout temps à labaie.com et dans l'appli La Baie d'Hudson.

RABAIS MODE ATTRAYANTS : Jusqu'à 40 % de rabais sur des vêtements de nuit et de la mode pour homme et femme, y compris les articles des boutiques Topshop et Topman. Jusqu'à 50 % de rabais sur des articles griffés. Jusqu'à 30 % sur des vêtements d'exercice et jusqu'à 60 % de rabais sur des vêtements d'extérieur pour la famille.

Jusqu'à 40 % de rabais sur des vêtements de nuit et de la mode pour homme et femme, y compris les articles des boutiques Topshop et Topman. Jusqu'à 50 % de rabais sur des articles griffés. Jusqu'à 30 % sur des vêtements d'exercice et jusqu'à 60 % de rabais sur des vêtements d'extérieur pour la famille. PARTEZ DU BON PIED ET PROFITEZ DE RABAIS SUR LES BIJOUX : Jusqu'à 25 % de rabais sur des bottes UGG, Sorel , Dr. Martens et Pajar et autres rabais alléchants sur des chaussures pour homme et femme! Jusqu'à 60 % de rabais sur des bijoux fins et jusqu'à 35 % de rabais sur des montres.

Jusqu'à 25 % de rabais sur des bottes UGG, , Dr. Martens et Pajar et autres rabais alléchants sur des chaussures pour homme et femme! Jusqu'à 60 % de rabais sur des bijoux fins et jusqu'à 35 % de rabais sur des montres. OFFRES BEAUTÉ GLAMOUR : Obtenez un ensemble 31 pièces EN PRIME avec tout achat beauté de 135 $ ou plus (une valeur de 182 $). Rabais exclusifs sur les produits les plus populaires, comme la brume fixante Prep + Prime Fix+ de M.A.C et l'ensemble Advanced Génifique de Lancôme, maintenant offert à 119 $ (une valeur de 266 $). De plus, obtenez 10 % de rabais additionnel avec le code promotionnel BEAUTY10 et obtenez 10 % de rabais sur des parfums.

Obtenez un ensemble 31 pièces EN PRIME avec tout achat beauté de 135 $ ou plus (une valeur de 182 $). Rabais exclusifs sur les produits les plus populaires, comme la brume fixante Prep + Prime Fix+ de M.A.C et l'ensemble Advanced Génifique de Lancôme, maintenant offert à 119 $ (une valeur de 266 $). De plus, obtenez 10 % de rabais additionnel avec le code promotionnel BEAUTY10 et obtenez 10 % de rabais sur des parfums. GÂTEZ LES ENFANTS : Jusqu'à 25 % de rabais sur un choix de jouets FAO Schwarz, Our Generation et autres pour enfant. Obtenez 40 % de rabais sur des vêtements et des pyjamas, y compris sur les articles de la collaboration HBC x Sesame Street, et jusqu'à 35 % sur des chaussures de marques aussi emballantes que UGG et Hunter!

Jusqu'à 25 % de rabais sur un choix de jouets FAO Schwarz, Our Generation et autres pour enfant. Obtenez 40 % de rabais sur des vêtements et des pyjamas, y compris sur les articles de la collaboration HBC x Sesame Street, et jusqu'à 35 % sur des chaussures de marques aussi emballantes que UGG et Hunter! CRÉEZ UNE AMBIANCE DES FÊTES : Obtenez 50 % de rabais sur des décorations des fêtes et jusqu'à 60 % de rabais sur des arbres de Noël. Obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur un choix d'ustensiles de cuisson, 50 % de rabais sur de la literie et 55 % de rabais sur des meubles.

CYBERLUNDI : RABAIS SENSATIONNELS ET LIVRAISON SANS FRAIS

30 NOV. ET 1ER DÉC. : Encore des rabais! Nos clients pourront profiter de la livraison sans frais sur toutes les commandes passées à labaie.com les lundi 30 novembre et mardi 1er décembre. Pendant ces deux jours, ils pourront s'attendre à des offres exceptionnelles sur de la mode, des articles pour enfant, des accessoires, des chaussures, des articles pour la maison et bien plus. Pour obtenir des précisions sur ces offres résolument brûlantes, inscrivez-vous aux courriels de La Baie d'Hudson.

MARDI JE DONNE : DES CADEAUX RÉCONFORTANTS QUI REDONNENT

1ER DÉC. : Faites des choix qui comptent. À l'occasion de l'événement Mardi je donne, faites votre choix parmi des cadeaux qui viennent en aide à des organismes caritatifs ou soutiennent des entreprises locales.

Ourson caritatif 2020 de la Fondation La Baie d' Hudson : Voici Patrick, notre ourson caritatif 2020. La totalité du produit net de la vente de chaque ourson caritatif sera versée à la Fondation La Baie d' Hudson , pour soutenir sa mission d'améliorer la vie des Canadiens.

: Voici Patrick, notre ourson caritatif 2020. La totalité du produit net de la vente de chaque ourson caritatif sera versée à la Fondation La Baie d' , pour soutenir sa mission d'améliorer la vie des Canadiens. Ninety Percent : Des essentiels de luxe dans une interprétation épurée. 90 % des profits de la vente des vêtements de cette entreprise sont remis à des organismes caritatifs et à ceux qui donnent vie à ses collections.

Mitaines rouges : Les mitaines préférées de tous sont de retour! Pour chaque paire de mitaines rouges vendue au prix de 15 $, un montant de 3,90 $ sera remis à la Fondation olympique canadienne pour soutenir les athlètes canadiens.

PETITS EXTRAS COLORÉS : GUIDES D'IDÉES-CADEAUX, ÉVÉNEMENTS ET SERVICES QUI BRILLENT DE MILLE FEUX!

Visitez la centrale des fêtes du site labaie.com pour voir des idées-cadeaux soigneusement sélectionnées qui sauront plaire à tous!

Achetez une carte-cadeau écologique en magasin ou à labaie.com ou envoyez une carte-cadeau virtuelle qui pourra être livrée au moment que vous aurez choisi.

Appuyez les créateurs canadiens en vous procurant des articles de la boutique INLAND que vous pouvez découvrir à labaie.com.

Pour prendre connaissance de tous les services offerts à La Baie d' Hudson durant les fêtes, cliquez ici.

d' durant les fêtes, cliquez ici. Suivez La Baie d' Hudson sur Instagram (en anglais seulement) pour vous tenir au courant des événements en magasin et en ligne.

sur Instagram (en anglais seulement) pour vous tenir au courant des événements en magasin et en ligne. Gâtez-vous! Profitez en magasin d'une promotion de la boutique The Room. Obtenez une carte-rabais équivalant à 25 % du total de vos achats effectués à la boutique The Room entre le 26 et le 28 novembre. La carte-rabais est échangeable entre le 29 novembre et le 19 décembre.

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

