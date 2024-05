MONTRÉAL, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le Lotto 6/49 a rendu une famille très heureuse au tirage du 24 avril dernier. Le Gros lot classique de 5 000 000 $ a en effet été remporté par un groupe de cinq frères et sœurs de la région de l'Outaouais. Il s'agit de la famille Desmarais, composée de Francine, de Jean-Marc, de Monique, de Rachel et d'Yves. Le lot lui a été remis lors d'une conférence de presse au Casino du Lac-Leamy le 1er mai.

« Une famille de l'Outaouais se partage 5 000 000 $ au Lotto 6/49. C'est la seconde fois cette année que le Gros lot classique est remis au Québec. On souhaite que la chance soit à nouveau du côté des Québécois au tirage de ce soir. »

Faits saillants

Ce groupe de loterie familial a été formé il y a une vingtaine d'années par Jean-Marc, le benjamin.

Le lendemain du tirage, il a entendu à la télévision que le billet gagnant de 5 000 000 $ au Lotto 6/49 avait été vendu à Gatineau . Il a alors vérifié les résultats et a découvert que sa famille et lui étaient les grands chanceux.

. Il a alors vérifié les résultats et a découvert que sa famille et lui étaient les grands chanceux. « Pouvez-vous valider ça? Je sais que j'ai gagné, et c'est pas juste un dollar! » s'est exclamé Jean-Marc lorsqu'il a fait valider son billet chez un détaillant.

Jean-Marc a appelé ses frères et sœurs, et le groupe s'est réuni chez Francine pour partager ce grand moment.

Au chapitre des projets, Jean-Marc a indiqué qu'il continuerait à travailler. Trois des cinq gagnants comptent déménager. Jean-Marc a d'ailleurs l'intention d'emménager en appartement et d'offrir sa maison actuelle à son fils.

Le billet a été acheté au kiosque de loterie des galeries de Hull (320, boulevard Saint-Joseph , Gatineau ). Ce détaillant recevra une commission de 50 000 $, équivalant à 1 % du gain.

En 2024 :

Loto-Québec a remis 31 lots de 1 000 000 $ ou plus;

Ces lots ont fait 24 millionnaires.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. En 2023, elle a remis plus de 1,6 milliard de dollars en lots à la loterie. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

