Dévoilé lors du Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026, optaire permet aux dirigeants de surmonter les plus principaux points de friction des chaînes d'approvisionnement pour une exécution accélérée, des économies de coûts et la résilience

ORLANDO, Floride, 4 mai 2026 /CNW/ - 4flow, un fournisseur mondial de premier plan de services-conseils en chaîne d'approvisionnement, de logiciels et de services de logistique de quatrième niveau (4PL), présente aujourd'hui optaire, une plateforme modulaire native de l'IA conçue pour l'optimisation complète de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Conçu pour aider les dirigeants de la chaîne d'approvisionnement à surmonter des défis sans précédent, optaire aide les entreprises à réagir plus rapidement aux perturbations, à réduire les coûts et à maintenir les niveaux de service pour une résilience durable.

« L'instabilité géopolitique, l'inflation élevée et les pénuries d'approvisionnement mettent les dirigeants sous pression pour créer des chaînes d'approvisionnement souples et résilientes », déclare Kai Althoff, CEO de 4flow. « Mais des systèmes fragmentés créent des décisions cloisonnées et réactives qui ralentissent la logistique, réduisent les marges et créent des défaillances de service. Grâce à optaire, les entreprises peuvent continuellement détecter les risques et modéliser les décisions pour déterminer la meilleure marche à suivre et exécuter en temps réel. Par conséquent, les performances de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique se renforcent chaque jour. »

Alors que les plateformes conventionnelles optimisent en cycles, optaire détecte sans relâche les perturbations, crée des plans alternatifs et agit rapidement grâce à son architecture native de l'IA qui intègre l'intelligence dans tous les flux de travail de la logistique, du réseau et de la gestion des risques et des perturbations. Une ontologie partagée des données permet à l'ensemble de la plateforme d'opérer à partir d'une vision cohérente de la réalité, transformant les données en meilleures décisions en temps réel qui réduisent les coûts logistiques, améliorent les engagements en matière de respect des délais et de résolution.

« Les dirigeants ne peuvent pas se permettre d'attendre le prochain cycle de planification alors que les perturbations se produisent maintenant », déclare Natalia Andreyeva, vice-présidente de 4flow. « optaire leur donne la possibilité de voir ce qui se passe, de comprendre les compromis et d'agir, en temps réel. C'est ce qu'il faut pour protéger les marges, atteindre les objectifs de service et bâtir une chaîne d'approvisionnement qui résiste à la pression. »

optaire s'appuie sur une conception modulaire. Les entreprises peuvent tirer parti de la plateforme là où leurs points de friction sont les plus prononcés, prouver la valeur rapidement et s'adapter en toute confiance. Son tissu d'IA est ouvert à l'extension, ce qui permet aux équipes de créer des modules personnalisés pour leurs défis les plus complexes et spécifiques, sans perdre l'intelligence partagée qui circule sur la plateforme. Combinée à une intégration optimale aux systèmes ERP, APS, TMS et WMS existants, optaire active ce que possèdent déjà les entreprises et permet à leurs équipes de passer des mesures d'urgence réactives à une exécution sûre et continue.

Avec optaire, 4flow donne aux dirigeants de la chaîne d'approvisionnement la plateforme pour arrêter de réagir et commencer à diriger sous toutes les conditions. Suite à son lancement lors du Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026, optaire by 4flow sera déployé dans l'ensemble des industries.

Pour en savoir plus, visitez le www.4flow.com/optaire.

À propos de 4flow

4flow est un fournisseur mondial de premier plan de services de logistique de quatrième niveau (4PL), de conseil en chaîne d'approvisionnement et de logiciels. Avec son modèle d'affaires intégré, 4flow est un partenaire de confiance pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la transformation numérique. Créé en 2000, 4flow exploite plus de 20 bureaux dans le monde entier, avec une équipe mondiale de plus de 1 400 membres répartis en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Pour en savoir plus, visitez le site www.4flow.com.

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SOURCE 4flow