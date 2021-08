4e vague de covid-19 : Des maires et des médecins demandent plus de gouvernance locale dans le réseau de la santé

MONTRÉAL, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - Les maires et préfets de Sorel, Baie Comeau, Matane, Pontiac, Beauce-Sartigan et Magog, sont quelques-uns des élus municipaux qui joignent leurs voix à celles de 800 médecins pour demander à Québec de rétablir la gestion de proximité pour mieux dispenser les services aux patients en région.

La 4e vague met en évidence les disparités importantes entre les régions, notamment en ce qui a trait au nombre de cas actifs, au ratio de population vaccinée, à la disponibilité des ressources et à la pénurie de personnel médical, sans compter les retards en chirurgies.

En parallèle, sévit dans le réseau une perte gravement préoccupante de services de proximité aux patients.

« Notre unité de soins palliatifs est fermée et on est débordé », note Andrew Turcotte, maire de la MRC de la Matanie.

Les problématiques varient d'une région à l'autre, mais l'appauvrissement de l'offre locale de soins à la population est directement lié à l'hypercentralisation du système de santé.

Or, les centres hospitaliers doivent pouvoir agir en fonction de leurs besoins et de leur réalité. Si chaque hôpital possède une direction locale, il aura la capacité d'adapter l'organisation de ses soins et de répondre plus efficacement à la 4e vague.

« Avec la pénurie et la fatigue des travailleurs de la santé, il est d'autant plus crucial que le réseau puisse s'appuyer sur une organisation locale cohérente, efficiente et mobilisée. » rappelle la Dre Isabelle Lepage, vice-présidente du Regroupement québécois de médecins pour la décentralisation du système de santé (RQMDSS).

