TORONTO, le 14 sept. 2020 /CNW/ - 48North Cannabis Corp. (« 48North » ou « l'entreprise ») (TSXV: NRTH) est heureuse d'annoncer que Santé Canada lui a accordé le permis requis pour son installation de séchage à la fine pointe de la technologie à Good:Farm, lui permettant ainsi de sécher les cultures plantées à Good:Farm.

En vue de sa deuxième récolte annuelle, cette décision s'appuie sur une série d'améliorations opérationnelles et de permis qui aideront l'entreprise à commercialiser Good:Farm, l'une des premières et des plus grandes exploitations de cannabis extérieures au Canada.

« Il ne fait aucun doute que 48North est une pionnière de la culture extérieure du cannabis au Canada. Cet avantage du premier arrivé permet à l'entreprise de tirer parti des enseignements de l'année dernière et d'apporter les corrections nécessaires pour que nous puissions faire de Good:Farm une source de cannabis bon marché et de haute qualité », a déclaré Charles Vennat, PDG de 48North.

« La récolte de l'an dernier a démontré que Good:Farm de 48North serait une source efficace pour la prochaine génération de produits du cannabis qui sont maintenant sur le marché. Toutefois, l'espace de séchage insuffisant a réduit le volume de récolte que nous avons pu mettre sur le marché l'an dernier. L'annonce d'aujourd'hui montre que nous avons corrigé ce problème et que nous sommes mieux placés pour répondre à la forte demande pour nos produits. »

Comme le secteur ne fait plus face à une sous-offre de cannabis, la qualité et les coûts deviennent des facteurs de différenciation critiques pour 48North, qui s'attend à cultiver du cannabis à un coût semblable à celui de l'an dernier, soit 0,25 $ par gramme. En plus de la gamme de produits du cannabis extrêmement populaires de 48North, la récolte de cette année sera mise à profit pour stimuler les activités de fabrication en sous-traitance de produits du cannabis de 48North.

Tirant parti de la récolte de 2019, 48North continue de lancer la prochaine génération de produits du cannabis en utilisant du distillat extrait de la récolte de l'an dernier. Par exemple, les populaires marques Apothecanna et Trail Mix de 48North sont alimentées par le cannabis agricole de l'an dernier. Cette année, l'entreprise accorde la priorité à un processus qui, selon elle, devrait se traduire par des huiles à spectre complet, des fleurs ensachées, de la biomasse pré-enroulée et du distillat supplémentaire.

À propos de 48North

48North Cannabis Corp. (TSXV : NRTH) est une entreprise de cannabis verticalement intégrée qui se concentre sur la fabrication de produits de haute qualité, la création de marques progressistes et stimulantes, et la culture à faible coût. 48North développe des formulations et des capacités de fabrication pour ses produits exclusifs, et se positionne pour fabriquer en sous-traitance des produits similaires pour des tiers. 48North exploite Good:Farm, une ferme de cannabis biologique de 40 hectares qui produit du cannabis cultivé organiquement, ce qui lui confère un important avantage de premier venu dans la fabrication de produits du cannabis à base d'extraits de prochaine génération à faible coût. De plus, 48North exploite deux sites de production de cannabis intérieure autorisés en Ontario. 48North cultive des produits génétiques uniques dans sa filiale en propriété exclusive, DelShen Therapeutics Corp. (« DelShen »), et transforme du cannabis et fabrique des produits du cannabis de prochaine génération à Good & Green Corp. (« Good & Green »), deux producteurs autorisés en vertu de la Loi sur le cannabis.

AVIS ET CONSEILS AU LECTEUR

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces déclarations sont liées à des événements ou rendements futurs. Les termes comme « avoir l'intention », « s'attendre », « croire », « prévoir », « estimer », ainsi que les verbes au futur ou au conditionnel, de même que d'autres mots et locutions similaires liés à des sujets qui ne correspondent pas à des faits passés visent à signaler des énoncés prospectifs et se fondent sur les convictions ou les hypothèses actuelles des parties quant aux issues et au moment de ces événements futurs. Les résultats futurs réels peuvent différer considérablement. Veuillez consulter les documents déposés par l'entreprise dans SEDAR pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques associés aux activités de l'entreprise. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date de celui-ci, et les parties n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser par suite de la diffusion de nouvelles données, d'événements futurs, etc., sauf dans la mesure prévue par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses dont il est question aux présentes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations qui précèdent font expressément partie des énoncés prospectifs contenus aux présentes. Les crises de santé publique, y compris la pandémie de coronavirus en cours (COVID-19), pourraient avoir des répercussions économiques et géopolitiques importantes susceptibles de nuire aux activités de l'entreprise, à sa situation financière ou aux résultats de ses activités.

SOURCE 48North Cannabis Corp.

Renseignements: Connor Whitworth, Directeur principal, Affaires de la société, Marque et Communications, 48North, 416 639-5891, poste 316, [email protected]