Une levée de fonds de 140 M$ pour appuyer les PME et coopératives québécoises

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Au terme de la période de présouscription de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) qui s'est tenue du 29 août au 19 septembre 2022, 51 596 personnes ont rempli une demande pour souscrire aux actions totalisant une somme de plus de 151 M$, soit une moyenne de 2937 $ par investisseur. Le plafond autorisé par le gouvernement du Québec ayant été fixé à 140 M$, ce sont donc 47 641 contribuables québécois, qui pourront profiter du crédit d'impôt provincial de 30 %. Comme par les années passées, le montant maximum d'actions pouvant être souscrit est de 3000 $ par investisseur.

Conformément au prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers, une sélection aléatoire a eu lieu le lundi 26 septembre 2022, sous la supervision indépendante du Bureau de la surveillance du Mouvement Desjardins, afin de déterminer les investisseurs qui pourront se procurer des actions. Toutes les personnes ayant rempli une demande seront avisées par courriel ou par lettre, à compter du 27 septembre 2022. L'ensemble des investisseurs sélectionnés auront jusqu'au 31 octobre 2022 à 17 h pour compléter leur souscription. Les investisseurs sélectionnés, déjà actionnaires de CRCD ou non, pourront souscrire de manière autonome en ligne au moyen d'AccèsD. Les personnes n'utilisant pas AccèsD ou souhaitant obtenir des conseils pourront prendre un rendez-vous avec un conseiller dans une caisse Desjardins.

Advenant des désistements, les prochains investisseurs figurant sur la liste dressée lundi de manière aléatoire seront à leur tour contactés à compter du 3 novembre jusqu'à l'épuisement complet du montant autorisé de l'émission.

CRCD, partenaire socioéconomique pour toutes les régions du Québec

« Je suis très fière de voir qu'année après année les actionnaires de CRCD renouvellent leur engagement à soutenir l'économie d'ici, affirme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital, le gestionnaire de CRCD. C'est avec leur appui que nous sommes en mesure de remplir notre mission de valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat au Québec. »

À propos de Capital régional et coopératif Desjardins

Avec plus de 111 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 2 457 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Capital. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi qu'au 30 juin 2022, 2 181 M$ étaient engagés par l'écosystème de CRCD pour appuyer la croissance de 750 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. (www.capitalregional.com)

Les actions de CRCD ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des frais de placements peuvent s'appliquer. Consultez le prospectus avant d'investir ou d'échanger.

SOURCE Capital régional et coopératif Desjardins

Renseignements: À l'intention uniquement des journalistes : Marc-Antoine Lavoie, 418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 5561161, [email protected]; À l'intention des investisseurs : Service des relations avec les actionnaires, 1 888 522-3222, [email protected]