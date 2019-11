42 millions de dollars pour moderniser les avions-citernes du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 42 M$ CA pour moderniser huit avions-citernes de type CL-415 appartenant au Service aérien gouvernemental (SAG). C'est le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, qui en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

Le SAG met ses avions-citernes à la disposition de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de les soutenir dans leurs interventions contre les incendies forestiers. Cette modernisation assurera la pérennité des avions afin de conserver la capacité du Québec à lutter contre les feux de forêt et à protéger ses ressources naturelles.

« Les CL-415 sont des avions-citernes performants permettant une attaque initiale rapide et soutenue sur les feux de forêt. Leur modernisation assurera donc un maintien des services de lutte contre les incendies forestiers et prolongera leur exploitation au-delà des 25 prochaines années. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La modernisation des avions-citernes de type CL-415 est une excellente nouvelle. Cela nous permettra de maintenir notre capacité à protéger nos ressources naturelles, des ressources essentielles pour le développement économique de notre province, ainsi que de contribuer à la protection des communautés forestières en appui à la sécurité civile. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Le SAG possède 14 avions-citernes, dont 6 CL- 215 et 8 CL-415.

8 CL-415. La modernisation des CL-415 sera effectuée par l'entreprise Viking Air Limited, un leader mondial en matière d'avions utilitaires et d'avions amphibies pour les services de protection contre les incendies. La livraison du dernier CL-415 modernisé est prévue pour 2024.

La modernisation consistera principalement à remplacer des équipements électriques et électroniques utilisés pour la navigation.

La modernisation n'entraînera aucune interruption de service en ce qui concerne la lutte contre les feux de forêt.

