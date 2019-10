41e édition - Finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Le spectacle comptera neuf numéros, pour un total de dix étudiantes et étudiants qui seront en lice pour remporter les honneurs et représenter notre Cégep lors de la finale régionale du 24 mars 2020 qui aura lieu au Collège de Valleyfield. Cette deuxième étape réunira les numéros gagnants provenant de 13 collèges de la région Centre-Ouest.

Sur scène, le 27 novembre prochain :

Victor Leboeuf - Création guitare et chant Joana Borges Ketty O'Nellia - Création chant Kimberly Guinta - Création danse Félix Pilon - Création guitare et chant Anne De Serres - Création danse Jérémy Mc-Knight Lewandowski - Création humour Taila Nadeau - Interprétation chant Samuel Langelier - Création guitare et chant Zachary Boyer et Alexis Fortin - Création humour

L'animation de la soirée a été confiée à deux jeunes artistes du Cégep, Jasmin Cadieux et Kim Soucy, tous deux étudiants en Arts, lettres et communication.

Trois bourses seront remises à la finale locale. La première bourse de 300 $ sera remise au numéro gagnant sélectionné par le jury. Une autre bourse de 150 $ sera attribuée pour la meilleure création artistique. Enfin, une bourse de 200 $ sera remise pour le numéro que le public aura le plus apprécié.

Les membres du jury, tous des professionnels du milieu des arts et de la scène, évalueront les participantes et participants selon trois critères : le talent, l'originalité et la présence sur scène.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ auprès des artistes, aux Services à la vie étudiante et à la communauté, local P-160, ainsi qu'auprès de Valéry Casavant, local E-024. Pour de plus amples informations sur ce spectacle, vous pouvez communiquer avec Valéry Casavant, technicienne à l'animation socioculturelle au 450 347-5301, poste 2585.

Renseignements: Valéry Casavant, Technicienne en loisirs à l'animation socioculturelle, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, 450 347-5301, poste 2585, Valery.casavant@cstjean.qc.ca

