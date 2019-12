415 000 $ pour les enfants dans le besoin

LONGUEUIL, QC, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Pour cette 13e édition, Les Paniers de Noël de Suzie ont amassé un montant record de 415 000 $ pour des familles en situation financière précaire de la Montérégie, de Montréal, du Centre-du-Québec et de l'Estrie. Le 14 décembre dernier, 513 familles ont reçu une épicerie complète et personnalisée et 3 140 enfants ont reçu un cadeau de Noël.

Dans l'incroyable réussite de cet événement, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, souligne « l'impressionnante mobilisation de la communauté afin de rendre magique le Noël des familles de ces 4 régions. »

C'est grâce aux épiceries Maxi, partenaire officiel des Paniers de Noël de Suzie, que ces épiceries personnalisées sont possibles. « Chez Maxi, nous sommes fiers d'être le partenaire officiel des Paniers de Noël de Suzie et de participer activement au déploiement de la campagne dans différentes régions. L'ensemble de nos collègues en magasin sont mobilisés à la cause, et de savoir que des familles bénéficient des épiceries offertes par Maxi avec l'aide de nos clients, et que cela leur apportera beaucoup de joie et une table bien garnie, nous touche énormément », souligne Patrick Blanchette, Vice-président division escompte Québec pour Maxi.

Plus de 2 000 bénévoles étaient à pied d'œuvre dans les différentes épiceries Maxi afin de faire les épiceries personnalisées aux goûts, besoins et préférences de chaque famille et la livraison, directement au domicile. En plus de leurs épiceries, les 513 familles ont reçu des cadeaux de Noël pour les enfants, un sac de chocolats, des coupons de gratuités, des trousses d'essentiels pour bébés, ainsi que deux boîtes de couches.

Plusieurs personnalités publiques ont généreusement accepté de participer aux Paniers de Noël de Suzie au Maxi Saint-Hubert, à titre de bénévoles livreurs tel que Gino Chouinard, porte-parole de la Fondation, Jean-Michel Anctil, Patrice Godin et Jonathan Garnier. De plus, plusieurs ministres et députés ont fait l'honneur de leurs présences tels que le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et ministre responsable de la région de Montérégie monsieur Christian Dubé, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux monsieur Lionel Carmant, le député de Vachon monsieur Ian Lafrenière et la députée de Marie-Victorin madame Catherine Fournier.

« Ce sont 513 familles et 3 140 enfants qui reçoivent un panier de Noël de Suzie à la maison pour créer la magie de Noël. C'est incroyable considérant que la première année, nous avons offert un panier à 5 familles et 18 enfants. Nous souhaitons aider encore plus de familles l'an prochain », exprime Suzie Roy.

À propos des Paniers de Noël de Suzie

Il y a 13 ans, Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, sa famille et ses amis organisaient une activité de financement permettant aux familles en situation financière précaire de vivre la magie de Noël. Avec les années, l'activité a pris de l'ampleur, de nombreux partenaires financiers se sont joints au mouvement et le nombre de familles aidées est passé de 10 à 500. Toutes ces familles reçoivent une épicerie à leur goût et des cadeaux personnalisés pour les enfants. Cette formule est restée intacte malgré la croissance et ne changera jamais, c'est ce qui différencie cette activité des autres.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie vient en aide aux enfants en abandon ou dont la situation est précaire et difficile: ils sont plus de 2 800 en Montérégie. Ces enfants ont tous une histoire particulière et un parcours différent, mais ils ont un point en commun: ils ont besoin qu'on les soutienne, qu'on croit en eux et qu'on leur donne cet élan qui leur permettra de réaliser leurs rêves.

Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien financier qu'un parent apporterait: l'inscription à des activités sportives ou culturelles, l'accès à des soins de santé, le financement pour poursuivre leurs études postsecondaires, l'intégration en appartement et tout autre soutien essentiel à leur épanouissement.

