41 500 $ alloués à la Coupe nord-américaine trois disciplines de planche à neige

QUÉBEC, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 24 000 $ à la Coupe nord-américaine trois disciplines de planche à neige pour la réalisation de son événement qui se tiendra du 22 au 24 mars 2022 à la station de ski Stoneham.

Destination Québec cité contribue également à cet événement à hauteur de 15 000 $, alors que la Société de développement économique (SDE) de La Jacques-Cartier accorde une enveloppe de 2 500 $.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, ainsi que le directeur de Destination Québec cité, M. Robert Mercure, et le le président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, M. Pierre Dolbec, en ont fait l'annonce.

Pour la toute première fois, le Québec accueillera une coupe nord-américaine de planche à neige d'une telle ampleur. Le rendez-vous réunira des athlètes de calibre international de trois disciplines, soit la descente acrobatique (slopestyle), le grand saut (big air) et la demi-lune. Des retombées économiques importantes sont attendues pour Stoneham et ses secteurs environnants.

Citations :

« Notre Capitale-Nationale a tout ce qu'il faut pour accueillir des compétitions sportives de cette envergure, qu'il s'agisse de ses infrastructures, de ses montagnes ou de son climat. Ce soutien a permis l'organisation, pour une première fois au Québec, de cet événement de réputation internationale qui deviendra, je l'espère, une tradition. Il s'agit d'une source de fierté et d'inspiration pour nos jeunes, en plus d'un apport indéniable à la vitalité de notre région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je me réjouis de savoir que notre soutien offrira la chance à des athlètes d'ici et d'ailleurs de se dépasser et de vivre leur passion jusqu'au bout en participant à cette importante compétition. Placée pour la première fois dans le décor enchanteur de notre magnifique province, je suis certaine que la Coupe nord-américaine trois disciplines de planche à neige offrira des sensations fortes à tous les participants et participantes. Je salue le travail des organisateurs et souhaite aux athlètes tout le succès mérité! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est un honneur de recevoir, pour la première fois au Québec, la Coupe nord-américaine trois disciplines de planche à neige dans Chauveau. Notre circonscription est reconnue pour être une destination de choix pour ces disciplines sportives. Bienvenue aux athlètes internationaux et bon succès à tous! »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

« Destination Québec cité est heureuse d'accueillir pour la première fois une coupe nord-américaine de planche à neige comportant trois disciplines dans notre région, un événement qui contribue encore plus à faire de Québec la capitale de l'hiver en Amérique du Nord. L'élite canadienne et internationale offrira assurément des prestations éblouissantes qui défieront la gravité! Un rendez-vous unique pour encourager nos athlètes qui, combiné aux différentes offres spéciales en hébergement et restauration promues dans la région, donne une occasion à tous de pouvoir profiter des activités extérieures tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. »

Robert Mercure, directeur, Destination Québec cité

« La Jacques-Cartier est connue comme le plus grand terrain de jeux de Québec. La tenue d'une compétition de cette ampleur démontre à quel point notre région est un terreau fertile pour des événements de ce genre. »

Pierre Dolbec, président de la SDE de La Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Faits saillants :

L'aide octroyée se détaille comme suit :

Gouvernement du Québec :



Secrétariat à la Capitale-Nationale : 16 000 $ par l'entremise de son Programme d'appui aux actions régionales (PAAR);





Ministère de l'Éducation : 8 000 $ dans le cadre de son Programme de soutien aux événements sportifs;



Destination Québec cité : 15 000



SDE de La Jacques-Cartier : 2 500 $

Information sur le QC Snowboard (quebecsnowboard.ca)

