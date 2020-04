400 tablettes électroniques mises à la disposition des milieux de vie pour aînés afin de briser l'isolement des personnes hébergées

MONTRÉAL, le 27 avril 2020 /CNW Telbec/ - Ayant récemment uni leurs forces pour briser l'isolement social des personnes hébergées en milieux de vie pour aînés, les Fondations Luc Maurice, Claire et Jean-Pierre Léger, Famille Godin ainsi que Sandra et Alain Bouchard, sont heureuses d'annoncer que 400 tablettes électroniques ont été remises à plusieurs établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Réalisée avec la collaboration du Gouvernement du Québec, cette généreuse initiative contribuera notamment à favoriser la communication entre les résidents des milieux de vie et ceux qui leur sont chers.

Ce sont ainsi 16 établissements, répartis dans 11 régions, qui se voient gracieusement remettre ces appareils qui permettront de répondre aux besoins exprimés par certains centres d'hébergement et de soins de longue durée publics, mais aussi par certains partenaires privés, pour faciliter les contacts et des échanges en vidéo entre les personnes hébergées et leurs proches, dans le contexte de l'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.

« Je tiens à saluer cette initiative, de même qu'à remercier les Fondations qui l'ont soutenue financièrement. Il s'agit là d'un geste d'une grande humanité, qui contribuera à briser l'isolement social de nombreuses personnes confinées et séparées de leurs proches. Les mesures de confinement sont éprouvantes, et cette contribution est un soulagement pour de nombreuses familles. » - Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Les appareils seront remis à des établissements des régions suivantes : le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, la Mauricie et le Centre-du-Québec, l'Estrie, Montréal, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, la Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine, la Chaudière-Appalaches et la Montérégie.

