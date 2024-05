40 organisations lancent un appel à la démocratisation des décisions et à la collaboration du gouvernement Legault

La société civile demande de participer aux discussions

sur la transition écologique et sociale

QUÉBEC, le 22 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui se sont rassemblé-e-s devant l'Assemblée nationale des représentant-e-s de 40 organisations de la société civile -- elles-mêmes représentant plus de deux millions de membres -- pour demander au gouvernement de planifier ensemble une véritable transition énergétique, écologique et sociale au bénéfice des Québécois et Québécoises.

Se présentant sous le nom du Mouvement Pour la suite du monde , les groupes ont lancé un appel à l'action et à la mobilisation, qui culminera avec des manifestations à travers le Québec le 27 septembre prochain afin d'exiger la mise en place d'actions concrètes en faveur de la transition sociale et environnementale.

Changer d'approche

Depuis plusieurs années, la société civile québécoise étudie, documente, consulte, se concerte et s'entend sur des principes et des actions pour réaliser et mettre en œuvre cette transition.

« À l'inverse, le gouvernement ne veut rien entendre, navigue sans planification adéquate, ni direction claire. C'est de ce ras-le-bol qu'est né notre mouvement. Un dialogue social s'impose, car c'est ensemble que nous pourrons construire le Québec de demain », proposent les groupes.

« Il existe déjà une base solide sur laquelle le gouvernement peut s'appuyer pour mettre en œuvre une véritable transition écologique et sociale. La décision d'écouter et d'intégrer les propositions au lieu de sabrer dans la réglementation et les mécanismes de participation publique est donc politique. Les élu-e-s sont en mesure de faire des choix courageux pour mener la société vers un avenir plus sécuritaire, écologique et juste, d'autant plus que notre collectif démontre que, grâce à nos membres, il aurait l'appui de près du quart de la population québécoise », concluent les groupes.

4 documents « fondateurs »

De nombreuses organisations de la société civile se sont penchées, et se penchent encore, sur des solutions atteignables pour limiter l'impact social et économique des bouleversements climatiques et jeter les bases d'un avenir sécuritaire et viable. Lors de leur démonstration, ils et elles ont tenu à rappeler au gouvernement l'existence de documents dits fondateurs qui servent de base pour orchestrer la transition écologique et sociale et qui prouvent qu'avec de l'écoute et de la volonté politique, des organisations aux orientations qui s'entrechoquent parfois, peuvent s'entendre et dégager différents consensus constructifs.

Du nombre on trouve :

La Feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité élaborée par 190 personnes issues de 85 organisations et une trentaine d'universitaires d'une douzaine d'université a été rendue publique en 2020;

élaborée par 190 personnes issues de 85 organisations et une trentaine d'universitaires d'une douzaine d'université a été rendue publique en 2020; La Feuille de route du G15+ a permis d'énoncer, le 23 septembre, 2023, 45 propositions pour le bien-être du Québec; endossée par 15 organisations provenant de milieux différents;

a permis d'énoncer, le 23 septembre, 2023, 45 propositions pour le bien-être du Québec; endossée par 15 organisations provenant de milieux différents; Le Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable porte 14 revendications permettant d'ouvrir la porte à un contre-discours sur l'avenir énergétique de la province, auquel plus de 200 organisations, universitaires et personnalités publiques ont adhéré jusqu'à présent;

porte 14 revendications permettant d'ouvrir la porte à un contre-discours sur l'avenir énergétique de la province, auquel plus de 200 organisations, universitaires et personnalités publiques ont adhéré jusqu'à présent; L'Appel de Montréal, lancé lors de la COP15 sur la biodiversité en décembre 2022, a été endossé par le gouvernement du Canada , du Québec, de la Nation crie et la Ville de Montréal ainsi que par plusieurs dizaines d'organisations à travers le monde.

Le mouvement remettra ces documents en mains propres aux quatre partis de l'Assemblée nationale dans le courant de la journée.

« Il est temps de créer un rapport de force et de reprendre le pouvoir d'agir sur l'avenir du Québec. C'est ce que nous ferons, avec l'aide de la population, d'abord en rappelant les solutions qui existent, puis en faisant entendre raison au gouvernement », concluent les groupes.

À propos du Collectif pour la suite du monde

Nous sommes un mouvement réunissant des organisations syndicales, environnementales, de santé, communautaires, étudiantes et des collectifs citoyens autour d'une vision démocratique de la transition environnementale et sociale.

À travers diverses actions, nous nous mobilisons afin de forcer nos gouvernements à mettre en place des solutions démocratiques porteuses de justice sociale et environnementale.

Notre mouvement rassemble une quarantaine d'organisations, représentant plus de deux millions de personnes.

Site web : Pourlasuitedumonde.ca

Organisations du mouvement Pour la suite du monde

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

AREQ (CSQ) Le mouvement des personnes retraitées CSQ

Association québécoise des médecins en environnement (AQME)

Attac Québec

Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Coalition Alerte à l'Enfouissement Rivière-du-Nord (CAER)

Coalition Biodiversité-Non au Bti

Coalition Québec meilleure mine (QMM)

Coalition Québécoise des lacs incompatibles avec l'activité minière (QLAIM )

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Demain Verdun

Eau Secours

ENvironnement JEUnesse

Équiterre

Fédération Autonome de l'Enseignement (FAE)

Fédération étudiante collégiale du Québec

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

Fondation David Suzuki

Fondation Rivières

Front commun pour la transition énergétique

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ

Greenpeace Canada

L'Assomption en transition

La planète s'invite au parlement

Les oubliés de l'autobus

Mères au front

Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)

Nature Québec

Oxfam-Québec

Réalité climatique Canada

Regroupement vigilance énergie Québec

Réseau québécois des groupes écologistes RQGE

Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec)

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Table de pastorale sociale des diocèses catholiques du Québec

Travailleuses et Travailleurs pour la Justice Climatique (TJC)

Union étudiante du Québec

Vigilance OGM

Sommaire des documents fondateurs

Feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité du Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ)

La Feuille de route est un document rendu public qui recense un grand nombre de solutions pour mettre en place une transition énergétique porteuse de justice sociale. Elle a été élaborée par 190 personnes, membres du FCTÉ et allié-e-s, appartenant à plus de 85 organisations et à au moins 21 départements, chaires de recherches ou facultés de 12 universités. Elle regroupe des propositions sous 14 thématiques liées tant aux réductions de GES qu'aux aspects transversaux et sociaux de la transition. Elle permet d'imaginer le Québec zéro émission nette de demain et comment y arriver, avec des balises et une liste d'environ 650 actions à mettre en place par les gouvernements, les municipalités, les organisations et les citoyen-ne-s.

Une multitude de solutions existent. Elles sont connues et réalisables, à la condition d'agir sans délai. Elles mènent à un monde plus propre, plus convivial, dont la pérennité pourrait être assurée. Leur mise en œuvre adaptée aux différents contextes n'en sera pas moins exigeante. La profondeur des transformations à effectuer, dans les délais qui nous sont impartis, appelle donc à des efforts énormes de tous les acteurs de la société, mais aussi à une concertation intense entre eux.

Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable au Québec

Le Manifeste pour un avenir énergétique juste et viable a été élaboré en concertation avec plusieurs membres et allié-e-s du Front commun pour la transition énergétique préoccupés plus spécifiquement par les questions d'énergie. Il vise à faire connaître 14 revendications portées par une vaste diversité de groupes citoyens, écologistes, syndicaux, communautaires, scientifiques, professionnels et spécialistes de divers domaines ainsi qu'un contre-discours sur l'avenir énergétique du Québec pour répondre à celui actuellement promu dans l'espace public. Le Manifeste revendique notamment que le gouvernement mène un véritable débat public sur l'avenir énergétique qui mène à une nouvelle politique énergétique et un cadre législatif qui reflète nos aspirations pour un Québec résilient, décarboné et juste.

Il consiste en une fiche la plus courte possible pour contextualiser chacune des revendications. Certaines revendications sont regroupées en une seule fiche. Il démontre que plusieurs organisations de la société civile, des universitaires et des personnalités publiques portent une vision partagée de l'avenir énergétique.

45 propositions pour le bien-être au Québec

Élaborées par le collectif G15+, qui regroupe des acteurs économiques, syndicaux, environnementaux, universitaires et communautaires, les 45 propositions pour le bien-être du Québec offrent des solutions concrètes et pragmatiques pour un développement socio-économique résilient et inclusif. La rigueur avec laquelle ont été élaborées ces propositions, au travers de plusieurs mois de travail par des acteurs provenant de milieux différents, démontrent que le dialogue social est possible que des mesures consensuelles peuvent être atteintes pour le bien-être du Québec.

En juin 2021, La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) ont posé un constat clair : jusqu'à présent, les politiques visant à lutter contre la crise climatique et celle de la biodiversité ont été abordées indépendamment l'une de l'autre. Pourtant, ces deux crises sont interreliées et les réponses à la première ne doivent en aucun cas aggraver la seconde.

De plus, une partie de l'échec dans l'atteinte de nos objectifs pour protéger la nature est attribuable au fait que jusqu'à présent nous n'avons tenté de répondre qu'aux causes directes de la perte de la biodiversité. Or la communauté scientifique nous alerte de plus en plus sur la nécessité de travailler aux causes sous-jacentes qui prennent racines à leur tour dans un système économique et un système de valeurs dommageables pour la nature.

C'est dans ce cadre que le Collectif COP15, sous le leadership de la SNAP Québec, a lancé lors de la Convention cadre sur la diversité biologique qui s'est tenu en décembre 2022, l'Appel de Montréal. Cet Appel, endossé par la Ville de Montréal, le gouvernement de la Nation Crie, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et des dizaines d'organisations de la société civile à travers le monde, est une invitation aux parties prenantes du monde entier à poursuivre et accélérer la réflexion et le dialogue autour des solutions permettant la mise en œuvre de changements à un modèle économique et un système de valeurs dommageables pour la nature lors des futures COP, biodiversité et climat confondues.

SOURCE Collectif Pour la suite du monde

Renseignements: Simon Lajoie, [email protected], (514) 662-5495