40 % des DTI attribuent les retards dans l'approbation des polices d'assurance vie à des obstacles numériques, selon une nouvelle étude d'Aite-Novarica et Equisoft

Comme le souligne le rapport d'Aite-Novarica, les principaux obstacles aux nouvelles soumissions cités par les directeurs des technologies de l'information (DTI) se divisent en trois catégories : les retards liés aux agents, les retards numériques et les retards liés au processus. Ces retards prolongent les cycles de vente et desservent à la fois l'expérience des conseillers et celle des clients.

« La complexité de nombreux produits d'assurance vie entraîne une variabilité considérable du temps d'examen des souscriptions et d'établissement de polices, explique Paul Legutko, directeur principal chez Aite-Novarica. Les assureurs reconnaissent qu'une partie de ce retard est inévitable, mais le préremplissage de données, les soumissions rapides, l'intégration d'un système de gestion d'agence, les données tierces et d'autres ressources peuvent accélérer le processus et écarter les soumissions qui ne sont pas en règle. »



Autres constats du rapport :

Les DTI croient que la voie numérique est la solution pour améliorer la qualité des communications et des soumissions tout en augmentant les ventes.





Bien que les portails pour les agents soient le canal de prédilection pour les nouvelles soumissions, les assureurs vie notent une réticence à l'adoption du numérique et s'étonnent que les agents n'exploitent pas davantage les portails, les propositions électroniques et le marketing numérique.





Les agences, les courtiers et les agents généraux de courtage de grande taille demandent une rémunération plus rapide et plus flexible, ce qui pousse les assureurs à intégrer directement leurs données aux systèmes des agences. Plus de 65 % des DTI sont d'avis que les agents ne sont pas entièrement satisfaits des technologies de rémunération.

Pour en savoir plus, consultez le rapport de recherche complet, téléchargeable ici.

À propos d'Aite-Novarica

Aite-Novarica est une société-conseil qui fournit de l'information essentielle sur la technologie, les réglementations, les marchés et les opérations à des centaines de banques, assureurs, prestataires de paiement et sociétés d'investissement, de même qu'aux fournisseurs technologiques et de services qui les soutiennent. Formée d'anciens cadres supérieurs en technologie, en stratégie et en opérations, ainsi que de chercheurs et de consultants expérimentés, notre équipe d'experts fournit des conseils pratiques à notre clientèle en tirant parti des connaissances approfondies acquises grâce à notre vaste réseau de clients et de contacts dans l'industrie. Pour plus d'information : aite-novarica.com.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions numériques pour l'assurance et l'investissement. Reconnue par plus de 250 des plus grandes institutions financières établies dans 16 pays, Equisoft offre un écosystème complet de solutions qui inclut des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Ses produits phares incluent : solution d'administration de polices SaaS, CRM, analyse des besoins financiers, planification financière, répartition de l'actif, analyse de fonds et portefeuilles, soumissions et illustrations, propositions électroniques, gestion d'agence et portails clients, conseillers et courtiers. Equisoft est aussi le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme OIPA. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et ses équipes d'experts établies au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, Equisoft aide ses clients à relever tous les défis qu'apporte cette ère de transformation numérique. Pour plus d'information sur nos produits et services, visitez www.equisoft.com.

