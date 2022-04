40 ans de luttes pour la visibilité lesbienne

MONTRÉAL, le 23 avril 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le Réseau des Lesbiennes du Québec (RLQ) et ses allié·e·s célèbrent le 40e anniversaire de la Journée de Visibilité Lesbienne (JVL) au Québec. Initiée à Montréal en 1982, la JVL a ouvert la voie pour une Journée désormais célébrée à l'international, dans de nombreux pays d'Amérique latine et d'Europe.

Pour marquer le coup du 40e anniversaire de fondation de la JVL, le RLQ invite les médias et le grand public à parler des communautés lesbiennes, se sensibiliser à la lesbophobie et célébrer les femmes de la diversité sexuelle. « Les lesbiennes sont trop souvent occultées lorsqu'il est question de parler de discrimination et de préjugés, souligne Julie Antoine, directrice générale du RLQ, à un point tel où le mot lesbophobie ne fait toujours pas partie de certains dictionnaires ! ».

La lesbophobie est une forme de discrimination spécifique touchant les femmes qui aiment les femmes en raison de leur orientation sexuelle. Elle se situe à l'intersection de l'homophobie et du sexisme et se manifeste par des attitudes négatives, du mépris, du rejet, de la haine envers les populations lesbiennes, voire des actes d'intimidation ou de violence.

« Omettre que des discriminations spécifiques subsistent à l'égard des femmes de la diversité sexuelle, c'est perpétuer la stigmatisation associée au mot lesbienne, encore souvent érotisé, nié, rejeté, voire caché, souligne Julie Antoine, de nombreux préjugés alimentés par la culture dominante empêchent encore des femmes de s'afficher lesbiennes, voire de se reconnaître comme telles par peur d'être discriminées et c'est pourquoi il est important de lutter pour la visibilité lesbienne, année après année, et de discuter de ces enjeux ! » renchérit-elle.

Pour faire rayonner la visibilité lesbienne, le RLQ a déployé depuis près d'un mois une campagne d'envergure, comprenant notamment la diffusion d'une trentaine de portraits de femmes de la diversité sexuelle sur les médias sociaux et rassemblés au sein d'un Zine en format papier qu'il est possible de commander sur le site www.visibilitelesbienne. ca . « Les femmes de la diversité sexuelle sont partout. Elles sont diverses et elles sont fortes, donnons-leur davantage la parole et osons les mettre de l'avant de façon authentique et positive », conclut-elle.

SOURCE Réseau des lesbiennes du Québec

