4 Canadiennes sur 5 voient plus que jamais l'opportunité de posséder leur propre entreprise, malgré les défis: Sondage de GoDaddy

Une étude révèle que plus de trois quarts des femmes canadiennes ont connu une situation d'épuisement professionnel au cours de leur carrière

TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, GoDaddy a publié les données d'une nouvelle étude explorant les opportunités et les défis associés à l'entrepreneuriat féminin au Canada. Les données, qui arrivent à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes et qui s'appuient sur une étude précédente de GoDaddy datant de 2021, montrent que 80 % des femmes canadiennes voient plus que jamais l'opportunité de créer leur propre entreprise, malgré la lutte contre l'épuisement professionnel et un climat économique difficile.

L'étude « Unstoppable Women » de GoDaddy a révélé que la plupart des Canadiennes ont créé ou ont l'intention de créer leur petite entreprise afin de bénéficier d'opportunités financières et d'une certaine souplesse dans leur mode de vie. Il s'agit d'un changement par rapport à 2021, année où une étude de GoDaddy a révélé que la majorité des femmes de la génération millénaire ont cité la passion comme moteur de leurs rêves de petite entreprise.

Dans un contexte où le coût de la vie reste élevé, près de la moitié (49 %) des femmes qui cherchent à créer une petite entreprise ou à exercer une activité secondaire déclarent que l'augmentation des possibilités financières est le principal facteur de motivation, avant la flexibilité ou l'autonomie.

Cependant, le sondage met également en évidence les obstacles perçus par les femmes qui cherchent à créer leur propre entreprise, le temps et les coûts d'établissement figurant en tête de liste. Les obligations familiales demeurent également un facteur important - une Canadienne sur trois déclare être la principale responsable des soins aux enfants de moins de 18 ans, et une majorité écrasante (81 %) affirme être la principale responsable des tâches ménagères, indépendamment des obligations liées aux responsabilités familiales.

La nécessité d'un soutien en matière de santé mentale vient appuyer ces obstacles. Plus des trois quarts (78 %) des Canadiennes interrogées disent avoir connu une période d'épuisement professionnel à un certain moment de leur carrière. En même temps, les femmes entrepreneures affirment que la confiance et la capacité d'adaptation ont été essentielles à la réussite de leur entreprise - ce qui souligne l'importance des systèmes de soutien qui aident les femmes entrepreneures à se sentir en confiance dans leur cheminement d'affaires, et des outils qui leur permettent de s'adapter aux obstacles.

Les femmes canadiennes sont inarrêtables: Voici Sadaf Rahimi, Charcuterie Vancouver

Dans le cadre de la campagne « Unstoppable Women » en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes, GoDaddy partage les histoires de femmes entrepreneures canadiennes inarrêtables afin de célébrer leurs réalisations et d'inspirer davantage de femmes à réaliser leurs rêves de petites entreprises.

Sadaf Rahimi, propriétaire de Charcuterie Vancouver, a fondé son entreprise fin 2019. Comme la pandémie a interrompu les événements en 2020, Sadaf a dû rapidement repenser ses plans d'affaires, qui étaient centrés sur la restauration d'événements, et a plutôt proposé des boîtes de charcuterie individuelles plus petites sur son site Web commercial pour rester à flot.

Comme pour de nombreuses Canadiennes, la création de sa propre entreprise était un moyen d'accéder à une plus grande stabilité financière. Pour Sadaf, il s'agissait aussi de redonner à sa famille, dont le voyage depuis l'Afghanistan a été, selon elle, un puissant facteur de motivation pour sa réussite en affaires.

« Voir mes parents traverser les épreuves qu'ils ont traversées pour nous donner une meilleure vie ici au Canada m'a motivé à faire tout ce que je peux pour réussir dans la vie et rendre à ma mère ce qu'elle a sacrifié pour nous », a déclaré Sadaf.

Les femmes propriétaires d'entreprises sont optimistes et enthousiastes quant à la croissance en 2023

Malgré les obstacles persistants, les femmes entrepreneures canadiennes demeurent indéniablement optimistes - seulement 16% d'entre elles déclarent que les répercussions de la pandémie demeurent leur plus grande préoccupation commerciale, et 70% d'entre elles se disent enthousiastes à l'idée de croître en 2023, que ce soit en développant leur marque (30%), leurs compétences (21%) ou leurs offres commerciales (19%). Les femmes qui n'ont pas encore créé leur entreprise réfléchissent également aux ressources et aux outils dont elles auront besoin pour réussir, et 91% d'entre elles prévoient créer un site Web pour leur nouvelle entreprise.

Sadaf se souvient que son site web bâti avec le créateur de sites Web de GoDaddy a été son premier achat lorsqu'elle a lancé son entreprise en 2019.

« C'est la plus grande raison de notre croissance et de notre succès », a déclaré Sadaf à propos de son site web, qui permet à ses clients de tout acheter facilement, des boîtes individuelles aux paquets cadeaux et aux tables pour les événements d'entreprise. « Je crois sincèrement que tout propriétaire d'entreprise a besoin d'un site Web au début de son parcours entrepreneurial, non seulement pour paraître plus professionnel aux yeux de ses clients, mais aussi pour se faciliter la vie. GoDaddy propose de nombreux modèles qui sont très conviviaux et tout le monde peut créer son propre site Web. »

« Les Canadiennes sont invincibles, et nous sommes honorés à chaque fois que nous pouvons contribuer à aider les entrepreneurs à franchir cette première étape - comme donner un nom à leur idée par l'achat d'un domaine, ou construire leur site Web », a déclaré Young Lee, responsable du marché canadien pour GoDaddy. « Chez GoDaddy, nous fournissons les outils et les ressources dont les entrepreneurs ont besoin pour se sentir en confiance à chaque étape du parcours de leur petite entreprise. Nous croyons qu'avec les bons outils et le bon soutien, n'importe qui peut développer, créer et gérer son entreprise en ligne. »

Les Canadiennes pourraient surestimer de plus de 50 % les coûts de démarrage d'une entreprise

Alors que les femmes cherchant à créer leur propre entreprise ont cité les coûts de démarrage comme un obstacle majeur, le sondage de « Unstoppable Women » a révélé qu'elles avaient tendance à surestimer les coûts de démarrage de 56 % ou plus en moyenne. En fait, plus des deux tiers des femmes propriétaires d'entreprise interrogées ont déclaré qu'il leur avait coûté moins de 1 000 $ pour lancer leur entreprise, et 15 % ont dit qu'elles n'avaient eu aucun coût de démarrage.

Sadaf encourage d'autres femmes entrepreneures potentielles à partager son optimisme et à se rappeler que, quelle que soit l'ampleur de ce que vous voulez réaliser ou la difficulté que cela semble représenter, de ne pas abandonner.

« Si moi, jeune immigrante afghano-canadienne, j'ai pu faire évoluer mes petites assiettes de charcuterie vers une entreprise à sept chiffres, vous le pouvez aussi. Croyez en vous et ne vous inquiétez pas de l'opinion des gens. Faites-le, tout simplement. »

Pour célébrer et honorer les femmes entrepreneures inarrêtables, GoDaddy met de l'avant les femmes clientes propriétaires d'entreprises sur ses réseaux sociaux tout au long du mois de mars. Pour en savoir plus sur la façon dont GoDaddy soutient les entrepreneurs au quotidien, visitez godaddy.ca.

