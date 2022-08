OTTAWA, ON, le 9 août 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui de nouvelles subventions de partenariat pour la recherche longitudinale sur les résultats de la Stratégie nationale sur le logement afin d'examiner les principaux enjeux qui influent sur les résultats des investissements dans le logement abordable. Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) administrera la subvention et travaillera avec les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie pour attirer des chercheurs du plus haut calibre.

Les subventions de partenariat offriront 410 000 $ pour la première année et un montant maximal de 1,1 million de dollars par année pour les cinq années suivantes, pour un total de 4,8 millions de dollars. Le financement sera réparti entre deux équipes de recherche. Les subventions ont été établies pour attirer de grandes équipes de recherche multidisciplinaires composées de spécialistes des sciences de la vie, des sciences sociales, de l'ingénierie et des sciences de l'environnement, afin qu'elles travaillent en collaboration. Elles examineront les résultats à long terme en matière de santé, de situation socio-économique et de changement climatique des investissements dans le logement abordable, ainsi que les liens entre les facteurs liés au logement et à la santé, ainsi qu'aux facteurs socio-économiques et environnementaux à l'échelle des ménages et des collectivités.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans visant à améliorer l'abordabilité du logement au Canada et à donner un chez-soi à plus de gens au Canada. Elle reconnaît l'importance du logement pour obtenir de meilleurs résultats socio-économiques et sanitaires et contribuer à une économie plus forte et à un environnement plus propre. La recherche menée dans le cadre des nouvelles subventions de partenariat appuiera la prise de décisions futures liées à l'exécution des programmes de logement abordable et à l'environnement bâti. Elle examinera les résultats liés à la SNL et à d'autres investissements dans le logement abordable sur la vie des personnes au Canada et l'environnement dans lequel elles vivent, principalement :

la santé, y compris le bien-être mental et la santé physique;

les résultats sociaux des investissements dans le logement sur les populations en situation de précarité du logement et les liens entre le système de justice et la stabilité du logement, la sécurité, les déplacements et l'inclusion sociale;

les résultats économiques liés à l'emploi et au revenu;

de meilleurs environnements bâtis, et l'influence sur les changements climatiques et les répercussions de la pauvreté énergétique, la résilience des collectivités du secteur de l'habitation et les répercussions connexes sur les populations vulnérables.

­­­­­­­­­­­­­­Les demandes pour la subvention de la SCHL doivent être soumises sur le site Web du Conseil de recherches en sciences humaines au plus tard le 22 novembre 2022. Les candidatures retenues seront annoncées en mars 2023. Pour obtenir des renseignements et présenter une demande, visitez le site :

CITATIONS :

« Bien que la Stratégie nationale sur le logement augmente l'offre de logements abordables au Canada, nous avons aussi besoin de recherches pour comprendre l'incidence de cette offre sur la vie des Canadiens à long terme. Ce travail fournira des données fondamentales pour l'élaboration de politiques et de programmes de logement éclairés. »

‒ Nadine LeBlanc, première vice-présidente, Politiques, SCHL

« Le logement abordable est une question d'importance nationale croissante. Le CRSH se réjouit de l'important investissement de la SCHL pour aider à mieux répondre aux besoins futurs des Canadiens en appuyant la recherche multidisciplinaire sur les résultats longitudinaux en matière de logement. Nous avons hâte de travailler avec la SCHL et les trois organismes pour administrer ce concours important et opportun. »

--M. Ted Hewitt, président du CRSH.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

