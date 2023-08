Dans son ensemble de principes d'action, le Civil20 (C20) exhorte les chefs d'État du G20 à mettre de côté leurs intérêts personnels et à s'attaquer aux profondes inégalités qui se sont accrues après la pandémie.

NEW DELHI, 15 août 2023 /CNW/ - Le Civil 20, un groupe d'engagement officiel de la présidence indienne à la tête du G20, a soumis ses recommandations politiques au Secrétariat du G20. L'ensemble de principes d'action du Civil20 est le résultat d'un nombre sans précédent d'événements C20 - plus de 1 300 réunions, en ligne et hors ligne, avec plus de 5 400 organisations de la société civile (OSC) de 154 pays. Grâce à des campagnes de sensibilisation de masse, y compris dans les collectivités vulnérables, le C20 a également joint plus de 4,5 millions de personnes dans le monde.

Le Secrétariat du G20 de l'Inde examine actuellement les politiques en prévision du Sommet du G20, où ses chefs d'État se réuniront à New Delhi en septembre. Le G20 (Groupe des vingt) comprend 19 pays et l'Union européenne. Ses membres représentent environ 85 % du PIB mondial, plus de 75 % du commerce mondial et environ les deux tiers de la population mondiale.

La pandémie de la COVID-19 a intensifié les profondes inégalités aggravées par la récession économique mondiale et l'augmentation des catastrophes naturelles. Le C20 demande expressément aux dirigeants mondiaux de mettre de côté leurs propres intérêts et leurs luttes de pouvoir et de se concentrer sur la coopération et la collaboration pour bâtir un monde meilleur, plus fort et plus inclusif, fondé sur la compassion, le respect mutuel et le développement durable.

Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) est une figure spirituelle et humanitaire de renommée mondiale qui préside le Groupe d'engagement C20 de cette année. Elle est le premier chef spirituel à occuper le poste qui représente les bénévoles auprès des OSC et des organisations non gouvernementales (ONG) du monde. C'est leur travail qui répond directement aux besoins des communautés les plus vulnérables du monde et aux répercussions de la destruction de l'environnement.

Amma a déclaré ce qui suit : « L'une des principales idées que ces délibérations ont permis de démontrer est que pour assurer l'existence et la sécurité à long terme de l'humanité, il est nécessaire d'adhérer à certains principes et valeurs d'ordre général et de travailler ensemble comme un tout unifié. En effet, l'émergence d'un tel sentiment peut être considérée comme un signe positif, ouvrant la voie à l'espoir. Les intentions et les actions de l'humanité doivent refléter dans une certaine mesure ce sentiment commun d'unité. »

Amma a ajouté : -- Sinon, notre cupidité atteindra un sommet tel qu'elle menacera notre propre existence. Au cours des dernières années, la nature nous a mis en garde contre cette orientation et c'est vers elle que nous nous dirigeons. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, les êtres humains seront très bientôt ajoutés à la liste des créatures disparues de la planète. »

Amma a souligné que tout le monde mérite le respect et la dignité sans égard à son origine, préparant le terrain pour des politiques éthiques et durables. L'approche indienne de la fonction publique a toujours été fondée sur le service désintéressé et la participation communautaire. C'est possible parce qu'il y a une foi collective dans l'autonomie et le développement durable, où la croissance économique, la santé écologique, l'illumination personnelle et le mieux-être social vont de pair.

Amma a poursuivi comme suit : « Il y aura toujours des gens qui nous décourageront et nous empêcheront de progresser. Nous ne devrions jamais les laisser ébranler notre confiance ou notre conviction dans l'accomplissement de notre devoir personnel. Ce n'est que si nous avons confiance en nous que la société bénéficiera de nos efforts. »

M. Vijay Nambiar, coordonnateur principal de C20 India, a déclaré : « C20 Inde demande à l'ONU et au G20 de prendre des mesures audacieuses, notamment par le biais d'engagements financiers substantiels, pour aider à atteindre les objectifs critiques de développement durable de l'ONU. La société civile du monde entier devrait avoir suffisamment d'espace pour jouer un rôle approprié dans la mise en œuvre de ce programme. »

L'ensemble de principes d'action du Civil 20 est fondé sur le thème du G20 de l'Inde : Une terre, une famille, un avenir. La devise s'inspire d'une ancienne expression sanskrit, vasudhaiva kutumbakam, si valorisée qu'elle est gravée dans l'entrée du parlement indien. Cela signifie que le monde entier est une famille.

Après la conclusion réussie du Sommet du C20 India, Amma a officiellement confié le leadership aux représentants du Brésil, le prochain pays à assumer la présidence du G20.

