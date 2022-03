4,4 M$ pour la relocalisation du Musée Louis-Hémon

QUÉBEC, le 28 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, confirment l'octroi de 4,4 M$ au Musée Louis-Hémon pour sa relocalisation.

Cette aide permettra de relocaliser le Musée Louis-Hémon, au cœur de Péribonka, dans l'église Saint-Édouard. En plus d'améliorer la visibilité du Musée et d'augmenter son achalandage, cela contribuera à revitaliser le centre de la municipalité. Des travaux de réfection seront nécessaires pour préserver les caractéristiques patrimoniales de ce lieu et l'adapter pour ses nouvelles fonctions.

L'accueil, la boutique et les bureaux administratifs du Musée se trouveront, pour leur part, dans le bâtiment municipal qui est adjacent à l'église. Situé dans l'Espace Péribonka, cet immeuble fait partie d'un projet communautaire qui regroupera plusieurs services comme la bibliothèque municipale. Par ailleurs, la maison Samuel-Bédard, immeuble patrimonial classé par le ministère de la Culture et des Communications, sera intégrée au circuit de visite puisqu'elle est maintenant située dans l'Espace Péribonka.

Citations

« Aujourd'hui, on remet officiellement aux générations futures un trésor inestimable, celui de l'héritage entourant l'œuvre de l'écrivain Louis Hémon, auteur du roman Maria Chapdelaine. La culture est une priorité de notre gouvernement. C'est pourquoi nous offrons les moyens aux régions du Québec de réaliser des projets porteurs qui font rayonner notre histoire et notre culture! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Le Musée Louis-Hémon est l'institution muséale la plus ancienne de notre région. Il se consacre principalement à la mise en valeur de la littérature et du patrimoine régional. Sa relocalisation et son intégration à l'Espace Péribonka y permettront certainement un meilleur accès grâce à sa nouvelle situation géographique. Cette annonce est une excellente nouvelle pour la culture, mais également pour le développement touristique! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Par sa complexité et son audace, le Musée Louis-Hémon est la dernière étape d'un projet qui se veut ambitieux. Cette annonce représente une preuve concrète que nous pouvons et devons nous permettre d'être audacieux dans la circonscription de Roberval. Lorsque nous travaillons tous ensemble, nous pouvons accomplir de très grandes choses! Je tiens à remercier et à féliciter les membres du conseil municipal et toute l'équipe du Musée Louis-Hémon d'avoir été visionnaires ainsi que d'avoir entrepris et porté ce beau projet intégré qui devient, en quelque sorte, un point central pour le développement de la municipalité de Péribonka. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Je tiens à remercier sincèrement mesdames Andrée Laforest et Nancy Guillemette pour l'enthousiasme et l'engagement dont elles ont fait preuve afin de représenter ce magnifique projet au sein de notre gouvernement. Nous travaillons activement ce projet depuis 2015, mais à partir du moment où elles sont arrivées en poste, ces 2 femmes n'ont cessé de travailler pour nous épauler avec le dénouement que l'on connaît aujourd'hui. Ce redéploiement permettra à Péribonka de se positionner comme une expérience distinctive, basée sur le tourisme d'aventure douce, entremêlant culture et nature, dans un paysage bucolique marqué par l'embouchure du Lac-Saint-Jean. »

Guylaine Proulx, mairesse de la Municipalité de Péribonka

« Je tiens à souligner l'énorme travail et la ténacité des acteurs impliqués dans le redéploiement du Musée Louis-Hémon. Ce projet constitue pour la MRC un investissement majeur de 930 000 $ qui permettra d'accroître l'attractivité de notre milieu et de consolider les pôles touristiques et culturels qui caractérisent Péribonka depuis déjà plusieurs années. Le Musée deviendra la porte d'entrée de l'histoire du pays de Maria Chapdelaine et permettra à tous de contempler la richesse du territoire du Lac-Saint-Jean, et plus particulièrement de la MRC de Maria-Chapdelaine. »

Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

« Avec cette annonce, nous pouvons dire que la plus ancienne institution muséale de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est sauvegardée. Une page d'histoire est sur le point de s'écrire, et nous tenons à remercier le ministère de la Culture et des Communications pour sa contribution financière. Je souhaite également souligner l'engagement et la confiance incroyable que les élus municipaux ont démontrés face au projet du Musée ainsi que l'important soutien de la MRC de Maria-Chapdelaine. Après l'autorisation exceptionnelle de la relocalisation de la maison Samuel-Bédard, cette annonce nous permet maintenant de poursuivre nos travaux en vue d'une ouverture progressive au public qui prévoit une expérience muséale complète pour la saison 2024. »

Richard Hébert, président du conseil d'administration du Musée Louis-Hémon

Faits saillants

Des 4,4 M$ annoncés aujourd'hui, une somme de 3,9 M$ est allouée au Musée dans le cadre du Programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications, à laquelle s'ajoute un appui financier de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le biais du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Rappelons que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation annonçait en juin 2020 un soutien financier de 4 M$ à la Municipalité de Péribonka pour la construction de la caserne de pompiers et de l'hôtel de ville, situé dans l'Espace Péribonka, dans le cadre du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales.

Liens connexes

