PÉKIN, 18 février 2023 /CNW/ -- LONGi Hydrogen, une filiale en propriété exclusive du géant solaire chinois LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), une société qui cherche constamment à diminuer la consommation et à élever la barre de l'efficacité énergétique, a officiellement lancé sa nouvelle génération d'équipement de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau alcaline ALK Hi1 à Pékin.

Riche de sa vaste expérience du domaine photovoltaïque, LONGi a découvert que, à l'instar du coût actualisé de l'énergie de la technologie photovoltaïque, la voie principale consiste à réduire la consommation d'électricité des unités de production d'hydrogène, c'est-à-dire pour qu'une même consommation d'électricité produise plus d'hydrogène. Plus le coût actualisé de l'hydrogène est bas, plus l'hydrogène vert sera rentable.

Le prix de l'électricité et la consommation d'énergie par unité de production d'hydrogène sont les deux variables qui contribuent à la volatilité du coût actualisé de l'hydrogène. La consommation d'énergie c.c. De l'ALK Hi1 à pleine charge peut être aussi faible que 4,3 kWh/Nm³. L'ALK Hi1 Plus présente une consommation encore plus réduite, à 4,1 kWh/Nm³, afin de s'adapter aux scénarios de production d'hydrogène qui nécessitent des heures d'utilisation prolongées. Elle peut être aussi basse que 4,0 kWh/Nm³ lorsque le courant atteint une densité de 2500A/㎡.

La recherche montre également qu'à pleine charge, la consommation d'électricité de l'industrie mondiale de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, y compris la puissance nécessaire par la technologie de production d'hydrogène avec de l'eau alcaline (ALK) et d'électrolyse par membrane échangeuse de protons (PEM), se situe principalement dans la plage de 4,5 à 4,6 kWh/Nm³. Li Can, un chercheur de l'Académie chinoise des sciences, a déclaré qu'à l'échelle industrielle, il s'agit déjà d'une performance d'efficacité énergétique relativement bonne.

Jusqu'à présent, les produits de la série LONGi ALK Hi1 ont réussi les tests empiriques, et leur performance, mesurée conformément à la norme nationale GB-32311-2015, a été certifiée par des autorités tierces telles que Det Norske Veritas et DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. Les produits de la série LONGi ALK Hi1 ont la cote d'efficacité énergétique de niveau 1 des systèmes de production d'hydrogène.

Les produits de la série LONGi ALK Hi1 présentent des caractéristiques d'une grande efficacité et d'une grande capacité de production, ce qui signifie une réduction de plus de 10 % de la consommation d'énergie c.c. et une réduction considérable du LCOH de la production d'hydrogène dans différents scénarios. Cela signifie que, pour une réduction de 0,1 kWh/Nm³ de la consommation de courant c.c. pour la production d'hydrogène, le LCOH de l'hydrogène peut être réduit de 1,8 à 2,2 %, selon le nombre d'heures d'utilisation du système, ce qui équivaut à une réduction de 10 à 25 % de l'investissement initial dans l'équipement de production d'hydrogène.

« L'histoire du développement de la civilisation humaine est aussi l'histoire du développement énergétique. » Dans le contexte du « pic de carbone et de la neutralité carbone », la tendance en matière de développement énergétique passera progressivement de l'énergie à base de carbone à l'énergie à base de silicium, puis à l'énergie à base d'hydrogène. Li Zhenguo, fondateur et président-directeur général de LONGi, a déclaré que l'énergie solaire est devenue l'énergie propre la plus économique au monde, et que la « production photovoltaïque d'hydrogène » est une véritable solution énergétique « doublement propre ».

Comparant différents scénarios, Ma Jun, président de LONGi Hydrogen, a présenté la technologie de pointe et la valeur commerciale de l'ALK Hi1 de LONGi aux personnes qui assistaient au lancement. LONGi Hydrogen adhère toujours aux « Premiers Principes », qui consistent à mener des explorations scientifiques et technologiques, et se consacrer à devenir un fournisseur de solutions et d'équipements de production d'hydrogène vert de premier plan dans le monde.

