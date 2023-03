Le Logiciel de gestion de la sécurité et de l'inspection est un système infonuagique et mobile qui simplifie la conformité, contribue à améliorer la sécurité et facilite le travail des équipes de l'hygiène et de la sécurité en créant des rapports numériques entre les personnes, les lieux et les EPI. Grâce à des applications mobiles, à des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et à des codes-barres, les équipes des opérations peuvent voir l'état et l'emplacement de l'équipement, les horaires et les exigences de formation, ainsi que les flux de travail d'inspection pour maintenir les activités tout en assurant la sécurité des gens.Par exemple, une équipe d'entretien qui prévoit travailler en hauteur peut balayer rapidement l'étiquette d'identification par radiofréquence de son système antichute par l'entremise de l'application du Logiciel de gestion de la sécurité et de l'inspection sur son téléphone avant de commencer des travaux d'inspection de l'équipement, pour vérifier qu'il est prêt à être utilisé. Cette inspection est enregistrée et l'équipement peut être remis à un travailleur et/ou envoyé à un site. Le système avisera également l'équipe de la date prévue pour la prochaine inspection et assurera la transparence des exigences en matière de conformité, de gestion des stocks, de formation de la main-d'œuvre et plus encore.

La plateforme IIoP (ou Industrial Internet of People) Guardhat est une solution logicielle ouverte, sans besoin d'appareils, conçue pour la main-d'œuvre industrielle et ses besoins particuliers. Cela comprend la confidentialité des données, la gestion des données non structurées produites par les travailleurs et leur appareil portable, le traitement des événements critiques selon la perspective humaine - afin de garantir que la prise de décision ne dépend pas de la connectivité du réseau - et tient compte des réactions imprévisibles que les gens peuvent avoir envers les événements et les alertes.

« 3M et Guardhat ont une mission commune : d'aider les travailleurs à faire leur travail et les renvoyer chez eux en toute sécurité », a déclaré Ray Eby, président de la Division des produits de protection individuelle de 3M. Une collaboration entre nos entreprises réunit notre expertise et nos innovations en matière d'EPI avec la plateforme logicielle novatrice de Guardhat axée sur les travailleurs afin de mieux servir cette mission commune. La connectivité est de plus en plus bénéfique pour les solutions de sécurité, et ensemble nous pouvons répondre à ces besoins à grande échelle. »

Saikat Dey, chef de la direction et cofondateur de Guardhat, a ajouté : « 3M est synonyme de sécurité sur les chantiers du monde entier. Cette collaboration nous permet de toucher considérablement plus de vies. Elle combine les meilleurs équipements et logiciels de sécurité de sa catégorie afin de simplifier la gestion des actifs, accélérer le soutien à distance et les interventions d'urgence et même prévenir les incidents avant qu'ils ne surviennent. »

3M et Guardhat s'attendent à ce que cette collaboration accélère le développement du Logiciel de gestion de la sécurité et de l'inspection et d'autres solutions de sécurité connectée, ainsi que l'intégration de ces solutions à la plateforme Guardhat; une plateforme conçue pour la sécurité et la collaboration en temps réel avec les travailleurs de première ligne et entre eux, qui fournit des alertes proactives aux équipes de première ligne et en provenance de celles-ci afin d'aider à prévenir les incidents, à réagir rapidement aux problèmes et à poursuivre les activités.

À propos de 3M

3M (NYSE : MMM) croit que la science contribue à créer un monde meilleur pour tous. En libérant le pouvoir des gens, des idées et de la science pour réinventer ce qui est possible, notre équipe mondiale aborde de façon unique les possibilités et les défis de nos clients, de nos communautés et de la planète. Découvrez comment nous nous efforçons à améliorer la vie des gens et à faire avancer les choses sur le site Web 3M.com/news ou sur Twitter @3M ou @3MNews.

À propos de Guardhat

Guardhat crée des technologies connectées pour améliorer la sécurité et la collaboration avec les travailleurs de première ligne du secteur industriel et entre eux. Nous offrons une plateforme connectée exclusive pour les travailleurs qui est inégalée dans sa capacité d'ingérer, de gérer et d'analyser des données non structurées, indépendante des appareils; un logiciel de surveillance et de rapport facile à déployer; une technologie portable novatrice et un système croissant d'intégrations de partenaires. Grâce à Guardhat, les fabricants d'appareils peuvent rapidement mettre sur le marché des solutions connectées et les entreprises peuvent faire appel à une main-d'œuvre connectée sur différents appareils afin d'accélérer le temps de réaction et contribuer à résoudre les problèmes de façon proactive. Guardhat est une société mondiale fondée à Detroit, dont le siège est à San José. La société détient 13 brevets de systèmes de localisation en temps réel, de conception de solutions portables et de logiciels connectés pour les travailleurs. Pour en savoir plus, consulter le site Web www.guardhat.com.

