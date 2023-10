En collaboration avec des partenaires de renommée mondiale, Coinbase et Tetra Trust, 3iQ lance en Amérique du Nord les premiers produits négociés en bourse avec jalonnement, dans le but de générer un rendement supplémentaire et d'améliorer la performance.

TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - 3iQ Digital Asset Management (3iQ), le premier gestionnaire de fonds d'investissement d'actifs numériques réglementés au Canada, a annoncé aujourd'hui que Le Fonds Ether (TSX : QETH.UN, QETH.U) et le FNB 3iQ Ether (TSX : ETHQ, ETHQ.U) (collectivement, les Fonds) commenceront à jalonner de l'Ether (ETH). Grâce au jalonnement, les Fonds obtiendront des récompenses sous forme d'ETH, qui seront reflétées dans la valeur liquidative (VL) des Fonds par le biais d'un rendement relutif. Le rendement du réseau Ethereum est d'environ 4 %. Le FNB 3iQ Ether est le premier FNB Ether au monde à permettre le jalonnement.

Pour commémorer cette étape innovante et historique, 3iQ renoncera aux frais de gestion du FNB 3iQ Ether jusqu'au 31 mars 2024 et, à compter du 20 octobre 2023, le fonds commencera à être négocié sous le nom de « FNB 3iQ Staking Ether ». Le symbole boursier restera le même.

S'appuyant sur ses antécédents et sa capacité à fournir des investissements innovants de qualité institutionnelle, 3iQ a réalisé une autre « première » en matière d'investissement dans les actifs numériques lorsqu'elle a annoncé en juin dernier son intention de commencer le jalonnement d'Ether dans les Fonds.

En collaboration avec les leaders de l'industrie, Coinbase et Tetra Trust, 3iQ établit de nouvelles normes pour offrir des solutions d'investissement en actifs numériques de manière sûre, sécurisée et efficace dans l'espace des fonds négociés en bourse (FNB) au Canada. Grâce à sa plateforme conforme et fiable, 3iQ cherche à offrir le meilleur des deux mondes à ses investisseurs, en fournissant un rendement supplémentaire généré par des validateurs dédiés sur le mécanisme de consensus preuve d'enjeu (PoS) du réseau Ethereum, tout en éliminant les complexités liées à la manipulation directe d'actifs numériques.

Fred Pye, président-directeur général de 3iQ, a déclaré: « Notre engagement en faveur de l'innovation est inébranlable, et notre histoire à la pointe des solutions d'investissement dans les actifs numériques parle d'elle-même. Avec le lancement du jalonnement ETH dans Le Fonds Ether et le FNB 3iQ Ether, nous sommes fiers d'offrir à nos investisseurs une opportunité unique de participer pleinement à la croissance de l'Ethereum. »

Les actifs numériques détenus par les fonds sont conservés dans des comptes de dépôt séparés et hors-ligne par Coinbase Custody Trust Company, LLC, sous la surveillance de Tetra Trust, un dépositaire qualifié soutenu par WonderFi et d'autres géants de l'industrie. 3iQ utilise aussi exclusivement l'infrastructure institutionnelle de Coinbase Custody pour soutenir le jalonnement d'Ether dans ces produits.

« Collaborer avec 3iQ pour fournir des services de jalonnement dans l'espace ETP du Canada s'aligne sur notre mission stratégique d'offrir la sécurité et la confiance aux investissements dans les actifs numériques tout en maintenant les normes les plus élevées de sécurité et de conformité dans tous les régimes réglementaires » a déclaré Brett Tejpaul, chef de Coinbase Institutional.

Didier Lavallée, PDG de Tetra, a ajouté : « Nous sommes ravis d'apporter notre expertise à ce partenariat, en tant que seul dépositaire approuvé au Canada pour le jalonnement, et nous nous efforçons constamment de garantir des expériences sûres et fructueuses aux investisseurs de 3iQ. »

Bien qu'il n'y ait actuellement aucun montant minimum ou maximum des actifs du portefeuille des Fonds pouvant être jalonnés, 3iQ a l'intention d'adopter une approche mesurée des activités de jalonnement, en tenant compte des besoins de liquidité du Fonds et de la nouveauté de la stratégie d'investissement.

3iQ a le droit de recevoir une partie des récompenses de jalonnement générées pour les Fonds par les activités de jalonnement (nettes des frais de validation), de telle sorte que 75 % des récompenses reviennent aux Fonds et 25 % des récompenses reviennent à 3iQ (le frais de service de jalonnement). Les frais de service de jalonnement seront calculés et payés mensuellement, à terme échu, plus les taxes applicables, et sont destinés à compenser 3iQ pour le travail supplémentaire requis pour administrer les activités de jalonnement pour les Fonds. Les frais de service de jalonnement facturés par 3iQ seront uniquement déduits de toutes les récompenses générées par les activités de jalonnement qui généreront des revenus pour les fonds.

Pour en savoir plus sur la façon dont 3iQ assure l'avenir de la finance numérique avec ses produits de jalonnement ainsi que pour consulter les questions fréquemment posées et les facteurs de risque associés, visitez le site 3iq.io/staking .

À propos de 3iQ Digital Asset Management

Fondé en 2012, 3iQ est l'un des principaux gestionnaires de fonds d'investissement d'actifs numériques au monde, offrant aux investisseurs des produits d'investissement pratiques et familiers pour s'exposer aux actifs numériques. 3iQ a été le premier gestionnaire de fonds d'investissement canadien à offrir des fonds d'investissement publics en bitcoins : Le Fonds Bitcoin (TSX : QBTC) (TSX : QBTC.U) et le FNB 3iQ Bitcoin (TSX : BTCQ) (TSX : BTCQ.U), ainsi en tant que fonds d'investissement publics en Ether : Le Fonds Ether (TSX : QETH.UN) (TSX : QETH.U) et le FNB 3iQ Ether (TSX : ETHQ) (TSX : ETHQ.U). Pour en savoir plus sur 3iQ, visitez 3iq.io .

À propos de Coinbase

Coinbase construit la crypto-économie - un système financier plus juste, plus accessible, plus efficace et plus transparent, rendu possible par les crypto-monnaies. La société a démarré en 2012 avec l'idée radicale que n'importe qui, n'importe où, devrait être en mesure d'envoyer et de recevoir des Bitcoins facilement et en toute sécurité. Aujourd'hui, Coinbase offre une plateforme fiable et facile à utiliser pour accéder à la crypto économie au sens large. Conçu pour les institutions, Coinbase Prime intègre des services avancés de négociation, de garde, de financement, de jalonnement, d'infrastructure de jalonnement, de données de marché et de reporting qui prennent en charge l'ensemble du cycle de vie de la transaction. Coinbase combine ces capacités avec des pratiques de pointe en matière de sécurité, d'assurance et de conformité afin de fournir à ses clients institutionnels une plateforme de services complets pour accéder aux marchés cryptographiques à grande échelle.

À propos de Tetra

Fondée en 2019, la société de fiducie Tetra est la principale société de fiducie autorisée à conserver des actifs numériques au Canada. Soutenue par des géants de l'industrie tels que WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (WKN: A3C166), Coinbase Ventures, la Bourse canadienne des valeurs mobilières, Urbana et d'autres, Tetra offre la technologie de stockage d'actifs numériques la plus avancée, établissant ainsi la norme en matière de garde d'actifs numériques au pays. Pour plus d'informations, visitez le site www.tetratrust.com .

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives peuvent se rapporter à des sujets divulgués dans ce document et à des événements ou résultats anticipés et peuvent inclure des déclarations concernant la performance financière future des fonds gérés par 3iQ. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » ou d'autres expressions similaires concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces informations prospectives. Les investisseurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent document et nous n'assumons aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

Les fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire.

La détention de parts d'un fonds d'investissement s'accompagne de frais permanents. Un fonds d'investissement doit préparer des documents d'information qui contiennent des informations clés sur le fonds. Vous trouverez dans ces documents des informations plus détaillées sur le fonds.

