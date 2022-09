3e LIEN ET PONT PIERRE-LAPORTE : LE PCQ DÉPOSE DEUX DEMANDES D'ACCÈS À L'INFORMATION

QUÉBEC, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors d'un point de presse, le chef du Parti conservateur du Québec, monsieur Éric Duhaime, a annoncé qu'il déposera aujourd'hui deux demandes d'accès à l'information au ministère des Transports afin d'avoir accès à tous les documents existants concernant deux dossiers où le gouvernement Legault manque complètement de transparence pour les gens de Québec : le 3e lien ainsi que l'état du pont Pierre-Laporte :

« Face à cette opacité et ce manque de transparence, j'ai déposé ce matin deux demandes d'accès à l'information demandant le dévoilement d'urgence de toutes les études, recommandations, correspondance, incluant les courriels, par le MTQ ou toute firme qui ont fait des recommandations au MTQ ou des études au MTQ sur la sécurité et les travaux sur le pont Pierre-Laporte et des études sur un 3e lien sous toutes ces formes, incluant un pont à l'est. Il y a déjà eu des demandes d'accès à l'information mais, de toute évidence, le MTQ et le gouvernement continuent de cacher des informations à la population. Nous leur donnons une nouvelle chance de démontrer de la transparence et du respect envers les gens de la grande région de Québec », a déclaré le chef conservateur.

Monsieur Duhaime s'interroge sur la neutralité du ministère des Transports face au gouvernement Legault. Le MTQ se doit de servir la population, peu importe le parti au pouvoir :

« Qui a demandé que soit retirée du site web du MTQ une étude sur le 3e lien faite en 2018? Est-ce une décision politique des fonctionnaires influencée par le ministre Bonnardel? Le MTQ doit être transparent, sans se mêler de politique », a-t-il martelé.

Un récent reportage de Radio-Canada dévoilait que des recommandations sur la fermeture de deux voies du pont Pierre-Laporte ont bel et bien été faites au gouvernement Legault. Le premier ministre sortant affirmait pourtant le contraire avec vigueur, notamment lorsqu'il a été questionné à ce sujet par Monsieur Duhaime lors du débat des chefs jeudi dernier. Les solutions pour réparer le pont Pierre-Laporte sont donc toujours inconnues à ce jour :

« Monsieur Legault a joué sur les mots lors du débat et Monsieur Bonnardel en a ajouté par la suite. Encore une fois, le chef de la CAQ a servi une demi-vérité aux Québécois. Le dossier du pont Pierre-Laporte sent l'improvisation, le manque de sérieux et le manque de transparence. Est-ce que les gens qui traversent le pont chaque jour peuvent vraiment lui faire confiance sur ce dossier? Est-ce que Monsieur Legault fait de la politique avec leur sécurité? », s'interroge Monsieur Duhaime.

Le projet de tunnel de la CAQ : un historique peu reluisant

Aux dernières élections, le gouvernement Legault promettait aux électeurs de la grande région de Québec un 3e lien à l'est. Le ministre sortant Éric Caire avait même mis son siège en jeu si les travaux n'étaient pas débutés au moment du déclenchement de la prochaine campagne électorale. Une nouvelle promesse caquiste brisée, Monsieur Caire étant actuellement dans la course pour conserver sa circonscription de La Peltrie.

« François Legault a annoncé un tunnel à deux étages au coût de 11,5 G$, sans étude. Puis il s'est ravisé et a annoncé deux tunnels à quatre voies de 6,5 G$, toujours sans étude ! Il osait nous accuser d'avoir proposé un pont sur un bout de napkin. Le gouvernement a passé quatre ans au pouvoir et il nous promet maintenant peut-être des études en 2023. Ils nous ont promis pas seulement un, mais deux tunnels sans savoir de quoi ils parlaient. Nous savons maintenant qu'il existe des études sur un 3e lien sous la forme de pont et nous voulons en connaître le contenu », a exigé Éric Duhaime.

Puisque le chef caquiste refuse de dévoiler ces études et leur contenu, Monsieur Duhaime a donc déposé les deux demandes d'accès à l'information en personne au ministère des Transports :

« Monsieur Legault refuse de dévoiler ces études parce que ce n'est pas son projet, mais il oublie que ces études ont été payées avec l'argent de tous les contribuables québécois. C'est un manque de respect envers les gens de la région de Québec et nous exigeons d'en connaître le contenu avant d'aller voter. Les électeurs ont le droit de savoir », a-t-il déclaré.

Le jour du vote approchant à grands pas et considérant que les électeurs de la région sont en droit d'avoir l'heure juste sur l'état actuel des choses concernant le projet d'infrastructures le plus cher de l'histoire de la région de Québec et sur l'état du pont Pierre-Laporte, Monsieur Duhaime exige également que la demande soit traitée en urgence et d'obtenir une réponse d'ici lundi prochain :

« Nous sommes en élection et les gens de Québec vont voter sous peu. Nous savons tous que pour les gens de la Rive-Sud, la question de l'urne est le 3e lien. Les gens de Québec sont en droit d'avoir l'information complète concernant le 3e lien et pas seulement ce que Monsieur Legault veut nous montrer. Nous demandons donc au MTQ de dévoiler l'ensemble des études, des recommandations, des correspondances, incluant les courriels sur le 3e lien et, plus spécifiquement sur un pont à l'est, dans un délai de sept jours », a conclu Éric Duhaime.

SOURCE Parti Conservateur du Québec

