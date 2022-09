MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Retour en présentiel pour la 3e édition du Symposium Air & Odeur Montréal (SAOM) qui se déroulera à l'UQAM les 26 et 27 octobre 2022, en partenariat avec l'association pour la prévention de la contamination de l'air et du sol (APCAS).

20 conférenciers, 4 ateliers et une série de tables rondes permettront aux participants de ces deux journées d'acquérir de nouveaux savoir-faire tout en renforçant leurs connaissances en matière de gestion des odeurs et de la qualité de l'air.

Nicolas Turgeon, Directeur Investissement Québec-CRIQ ouvrira la journée de conférences et Mathieu Laneuville, PDG de Réseau Environnement lancera celle des ateliers et tables rondes. Nolwenn Noisel,

Professeure adjointe au Département de santé environnementale et santé au travail (École de santé publique) fera le point entre odeur et toxicité. Les étudiants du Professeur Johannes Frasnelli, de l'UQTR, animeront 3 présentations / ateliers.

"En 2019, lorsque nous avons lancé le Symposium Air & Odeur Montréal, nous voulions mettre de l'avant le savoir-faire québécois et francophone en matière de gestion des odeurs et de la qualité de l'air. Lorsque je vois la qualité des intervenants et des sujets de cette 3e édition, je suis fier du chemin accompli." commente François Perron, président de l'OBNL O.D'O organisateur du SAOM.

La gestion des plaintes odeur en milieu municipal sera le thème central des tables rondes qui réuniront une douzaine de spécialistes. Cette activité d'échange permettra de comprendre comment les villes gèrent les plaintes des citoyens. Comités de citoyens, relation avec le voisinage, comment établir un dialogue quand les moyens à notre disposition sont limités.

Le prix d'entrée couvre tous les frais de repas des deux journées ainsi que le cocktail-rencontre qui permettra aux participants de faire mieux connaissance. Les inscriptions se font en ligne sur le site saom.ca

Le programme complet est disponible sur le site saom.ca . Les professionnels qui n'auraient pas été contactés et souhaiteraient profiter de cette occasion pour présenter leurs produits ou services sont invités à prendre contact avec l'organisateur à l'adresse [email protected].

OBNL O.D'O - www.odo.eco

Organisme à but non lucratif O.D'O. créé en 2019 afin de chapeauter les différentes initiatives de communications en gestion des odeurs et qualité de l'air au Québec et dans le monde francophone.

OBNL APCAS - www.apcas.qc.ca

L'APCAS est la section québécoise de l'A&WMA, une association internationale à but non lucratif et non partisan regroupant plus de 9 000 professionnels en Environnement, répartis dans plus de 65 pays.

