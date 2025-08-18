3e édition de la Fête de Pointe-Saint-Charles

Du 21 au 24 août 2025

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Grâce au soutien financier de la ville de Montréal, la société de développement commercial SDC Pointe-Saint-Charles est fière de présenter la troisième édition de la Fête de Pointe-Saint-Charles, qui se tiendra du jeudi 21 au dimanche 24 août 2025. Cet événement rassemblant le quartier ainsi que les visiteurs s'installe à nouveau sur la rue du Centre entre les rues Island et de Laprairie pour quatre jours de célébrations, de musique et de découvertes locales.

Programmation musicale

Cette année, la fête propose une scène musicale diversifiée, avec des artistes canadiens francophones et anglophones forts attendus.

Le vendredi soir, la chanteuse Hanorah sera en tête d'affiche.





sera en tête d'affiche. Le samedi soir, le groupe Po Lazarus sera de retour pour une deuxième année consécutive, après une performance marquante lors de l'édition précédente.





sera de retour pour une deuxième année consécutive, après une performance marquante lors de l'édition précédente. Le jeudi soir, une soirée Open Mic lancera les festivités. Les candidatures sont dès maintenant ouvertes aux artistes de tout niveau qui souhaitent monter sur scène.

À cela s'ajoute le retour de Geoff et son ukulélé, qui animera deux jam collectif ouvert à tous. Les participants sont invités à apporter leur instrument préféré et à se joindre à lui samedi et dimanche en après-midi.

Activités sur place

La fête comptera une foule d'activités pour toute la famille :

Kiosques de commerçants locaux





Spectacle MAGI avec le Grand Alexandre





avec le Grand Alexandre Maquillage pour enfants





Jeux de pétanque libres





Et une nouvelle section bistrot, une ambiance décontractée et conviviale, qui offrira du pop-corn gratuit et un espace convivial pour prendre une bière provenant de deux microbrasseries de Pointe-Saint-Charles soit, Memento et 4 Origines.

La 3ième édition de la Fête de Pointe-Saint-Charles s'inscrit dans une démarche d'éco responsabilité. Grâce à la collaboration avec Bopaq, l'événement misera sur des contenants et verres réutilisables, réduisant ainsi considérablement notre empreinte écologique.

Une nouveauté importante cette année : la rue du Centre sera fermée à la circulation entre les rues Island et de Laprairie pendant toute la durée de l'événement, une première qui permettra de profiter pleinement de l'espace public de façon sécuritaire et festive.

« C'est le moment phare de notre été. On est très fiers de voir la fête évoluer, rassembler les gens du quartier, mettre en valeur nos commerçants, les artistes locaux, et offrir une programmation dynamique dans un cadre convivial », Francis Blouin, directeur général.

Les festivités débuteront le jeudi 21 août avec un cocktail de lancement à l'Église Saint-Charles, organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest (CCCSOM) dont les donations volontaires seront versés au Dépannage alimentaire Saint-Charles, une cause qui permet de redonner à la communauté locale. Ce moment d'ouverture proposera cocktail, bouchées et concert d'orgue Casavant en duo avec violon alto dans un cadre patrimonial unique.

La programmation complète est disponible sur notre site web et sur nos réseaux sociaux - sdcpointesaintcharles

Francis Blouin, directeur général

Audrey Gosselin, chargée des communications

[email protected]

www.sdcpsc.ca

SDC Pointe-Saint-Charles

SOURCE SDC Pointe-Saint-Charles