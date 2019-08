3834310 Canada inc (Groupe Capitales Médias) soumet une demande de protection au tribunal

QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Capitales Médias (GCM) a soumis aujourd'hui une demande afin d'obtenir la protection des tribunaux dans le but de poursuivre ses activités.

L'acceptation de cette requête pourra déclencher un financement intérimaire de 5 millions de dollars, accordé par le gouvernement du Québec et sous réserve d'approbation du tribunal, qui permettra d'évaluer toutes les options ces prochains mois pour assurer la pérennité des différentes entités du groupe. Cela pourrait inclure la mise en place d'un nouveau partenariat d'affaires ou encore la reprise par un nouvel acquéreur.

Groupe Capitales Médias publie les quotidiens Le Soleil de Québec, Le Droit d'Ottawa, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Quotidien de Saguenay, La Voix de l'Est de Granby et La Tribune de Sherbrooke. Les activités de toutes les publications se poursuivent normalement. Il n'y a aucun impact pour les lecteurs, les distributeurs, les camelots et les annonceurs.

Ce développement survient dans un contexte mondial difficile pour tous les médias. Les grands groupes médiatiques canadiens ont d'ailleurs démontré depuis plusieurs années la nécessité d'une intervention de l'État afin de pallier les pertes de revenus. Les grands acteurs du numérique comme Google et Facebook accaparent désormais la majorité des revenus publicitaires, même s'ils ne produisent pas de contenus originaux.

Une nouvelle législation encadrant ce phénomène est essentielle si nous voulons assurer la survie de tous nos médias qui contribuent largement au développement économique social et culturel de nos régions.

Nous remercions nos abonnés, nos annonceurs et nos fournisseurs de leur confiance et nous les assurons qu'avec leur collaboration et celle des gouvernements, tout sera mis en œuvre pour finaliser la transformation de notre modèle d'affaires et revenir à des jours meilleurs.

À propos de Groupe Capitales Médias

Groupe Capitales Médias est une société créée en 2015 dont le siège social est situé à Québec et regroupe les quotidiens Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et La Voix de l'Est, une imprimerie et une entreprise de technologie.

