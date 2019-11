38 % des professionnels Canadiens magasineront en ligne au travail pendant les fêtes

55 % DES LEADERS DU DOMAINE DES TECHNOLOGIES PRÉFÈRENT QU'ILS NE LE FASSENT PAS

TORONTO, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Le magasinage en ligne offre aux consommateurs le luxe de magasiner à toute heure, mais combien de professionnels en profitent pour magasiner pendant les heures de bureau au cours de la période des Fêtes? Près de deux employés canadiens sur cinq (38 %) magasineront au travail, c'est-à-dire qu'ils feront des achats en ligne au bureau ou en utilisant les appareils de l'entreprise, selon un nouveau sondage du cabinet de dotation en personnel Robert Half Technology. Parmi ces répondants, 21 % ont admis que la recherche d'aubaines en ligne amoindrit leur productivité au travail.

Bien que 76 % des leaders du domaine des technologies aient déclaré que leur entreprise l'autorise, plus de la moitié (55 %) préfèrent que les employés évitent de magasiner en ligne pendant les heures de bureau ou en utilisant un appareil de l'entreprise. Les risques pour la sécurité (62 %) et la perte de productivité (30 %) sont en tête de liste des préoccupations des gestionnaires du domaine des technologies en ce qui a trait au magasinage en ligne.

« Entre la planification des Fêtes, les obligations sociales et les projets d'envergure à terminer, la fin d'année peut être une période stressante pour les employés », a souligné Deborah Bottineau, directrice de district pour Robert Half Technology. « Le magasinage en ligne au cours de la journée de travail peut s'avérer utile pour gérer les listes de choses à faire et soulager certaines pressions de cette période de l'année. »

« Les leaders du domaine des technologies doivent prévoir une augmentation du magasinage en ligne au cours de cette période, et se montrer proactifs en rappelant et en diffusant les politiques de sécurité des TI auprès de leurs équipes », a-t-elle ajouté. « Le fait de s'assurer que les employés limitent leur temps de navigation et comprennent les pratiques de sécurité en ligne peut atténuer les risques potentiels pour l'entreprise et aider le personnel à rester productif tant au bureau qu'à l'extérieur du bureau. »

Conclusions additionnelles :

Les travailleurs âgés de 18 à 34 ans (47 %) sont les plus susceptibles de magasiner au travail, par rapport aux travailleurs âgés de 35 à 54 ans (38 %) et à ceux de 55 ans et plus (17 %).

Quarante-quatre pour cent de tous les magasineurs au travail déclarent qu'ils passeront moins de 30 minutes par semaine à magasiner au travail durant la période des Fêtes, tandis que 38 % passeront jusqu'à une heure par semaine à magasiner au travail.

Trente-neuf pour cent déclarent qu'ils apprécient de magasiner au travail, quel que soit le jour; 22 % déclarent que le Cyberlundi est leur jour préféré pour magasiner au travail, suivi par le Prime Day d'Amazon (16 %).

