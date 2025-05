37 citoyennes et citoyens honorés dans le Centre-du-Québec lors de la cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure

PLESSISVILLE, QC, le 12 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte a présidé une cérémonie de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure, tenue le vendredi 9 mai en soirée, à l'École Polyvalente La Samare à Plessisville.

« Votre implication est une source d'inspiration : elle nous rappelle que chaque personne peut contribuer à tisser un Québec à l'image de nos plus grandes aspirations collectives », a souligné l'honorable Manon Jeannotte.

Les 37 récipiendaires des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec et de la Médaille du couronnement du roi Charles III, honorés lors de la cérémonie tenue à l’ École Polyvalente La Samare à Plessisville, le 9 mai 2025. (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec)

Au total, 37 citoyennes et citoyens ont été honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise, en recevant les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse (15) et Aînés (18), ainsi que la Médaille du couronnement du roi Charles III (4).

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :

La Médaille de la jeunesse

La Médaille des aînés

La Médaille pour mérite exceptionnel

La Médaille Premières Nations

La Médaille Inuit

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

