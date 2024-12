MONTRÉAL, le 1er déc. 2024 /CNW/ - La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) vous invite à souligner la 36e vigile montréalaise de commémoration pour la Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida qui se tiendra le 1er décembre 2024 au Parc de l'Espoir. Cette année, deux moments de recueillement sont prévus: à 14h et à 17h.

Pour cette 36e édition, nos communautés se mobilisent autour de la bienveillance et du soutien mutuel pour renforcer notre filet social, briser l'isolement et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH.

Souligner ces aspects met en lumière l'histoire de nos luttes, pour lesquelles nous avons trop souvent été laissé.e.s seul.e.s, et vise plutôt à souligner les forces de notre mouvement et la beauté amenée par la solidarité de nos communautés dans sa mobilisation.

Toutefois, on ne peut pas passer sous silence les différentes réalités vécues par les personnes vivant avec le VIH et toutes les diverses communautés touchées par l'épidémie. Encore aujourd'hui, à Montréal, on dénote de flagrantes disparités dans l'accès aux soins de santé en fonction des arrondissements: inégalités d'accès au dépistage communautaire et en institutions, manque de matériel de réduction des méfaits, en plus des coûts prohibitifs des traitements antirétroviraux (ARV) et de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), essentiels à l'amélioration de la qualité de vie de nos communautés, déjà précarisées.

Nous appelons ainsi à un renforcement du filet social: nos communautés ont besoin de spécialistes en santé et de premier.ère.s répondant.e.s (i.e. pompier.ère.s, policier.ère.s, ambulancier.ère.s, secouristes) qui connaissent et comprennent leurs réalités afin de leur offrir une meilleure qualité de vie. Nous demandons aux différents paliers gouvernementaux de renforcer la capacité d'agir des groupes communautaires qui sont, avec les communautés, au devant de la lutte depuis plus de 40 ans. Les groupes doivent obtenir un rehaussement du financement à la mission et recevoir les outils nécessaires pour soutenir les communautés qu'ils desservent.

En ce 1er décembre, rassemblons-nous pour transformer la manière dont le VIH est abordé dans les sphères publique et privée, et pour bâtir un monde plus bienveillant ancré dans le respect de nos communautés, où tous et toutes peuvent vivre positivement!

À propos :

La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) a pour mission de soutenir, de promouvoir les actions et de défendre les intérêts des membres et des communautés qu'ils représentent. La TOMS regroupe 31 organismes communautaires qui travaillent en prévention du VIH et ITSS et en promotion de la santé et du mieux-être, en hébergement et en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH/sida et autres ITSS, ainsi que leurs proches.

