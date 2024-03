MONTRÉAL, le 20 mars 2024 /CNW/ - 360 L'Agence se réinvente et devient TOCADO XM, affirmant son leadership dans le marketing expérientiel.

Dans le cadre d'une initiative stratégique visant à consolider son positionnement sur le marché national et international du marketing expérientiel, 360 l'Agence annonce fièrement sa transformation complète en TOCADO XM.

Cette refonte de marque accompagnée de l'équipe de Rouge marketing et D-Marque souligne une étape significative dans l'évolution de l'agence, démontrant son engagement envers l'innovation, la poursuite de l'excellence et la création d'expériences marketing exceptionnelles.

Ce nouveau nom permet de bien véhiculer la puissance derrière l'organisation, la volonté de se démarquer et de performer dans l'action. Issu de l'espagnol, TOCADO représente le toucher et symbolise ici à la fois l'efficacité, la créativité, la rigueur, l'harmonie et le rythme.

« TOCADO XM illustre la propension de l'entreprise à toucher les gens et à marquer les esprits. C'est simple, accrocheur et reflète la vision audacieuse et rafraîchissante de l'agence. », mentionne Cyril Papaix, VP création chez Rouge marketing.

« TOCADO XM c'est une jeune équipe passionnée, qualifiée et qui carbure aux nouveaux défis. Notre équipe se fait un point d'honneur de créer des événements épatants qui reflètent notre passion et notre engagement envers nos clients. », déclare Patrice Slavinski, Président de TOCADO XM. « La refonte de notre image de marque est le début d'un nouveau chapitre excitant, où l'audace et l'innovation sont les fondements de chaque événement que nous concevons. »

« Ici, notre passion réside dans la création d'expériences sur mesure qu'elles soient corporatives, promotionnelles ou expérientielles ! Nous nous démarquons par une offre de service complète ainsi qu'une équipe multidisciplinaire chevronnée qui performe aussi bien en créativité stratégique que sur le terrain. », déclare Martin Beauchamp, VP opérations globales de TOCADO XM. « Nous sommes une équipe impliquée, fiable et authentique. Chez TOCADO XM, on livre du vrai ! ».

Pour plus d'informations sur TOCADO XM et découvrir ses services novateurs, veuillez visiter le nouveau site web de l'agence à l'adresse www.tocadoxm.com.

À propos de TOCADO XM :

TOCADO XM est une agence de marketing expérientiel montréalaise, spécialisée dans la création d'expériences mémorables qui sortent de l'ordinaire pour ses clients. Avec un engagement envers l'innovation et l'excellence, TOCADO XM s'efforce de redéfinir les normes du marketing expérientiel et de livrer tous ses projets avec une attention aux détails inégalée, celle qu'on aime appeler la touche T !

Crédits

TOCADO XM

Idéation et exécution : Justine Poulin et Élisabeth Blais

Clients : Patrice Slavinski et Martin Beauchamp

Rouge Marketing

Service-conseil : Kim Montpetit et Stéphanie Lambert

Idéation et stratégie : Gabriel Dagenais et Vincent Robitaille

Création et direction artistique : Cyril Papaix

D-Marque

Audit et stratégie de marque : Sonya Bacon et Stéphanie Leduc

Renseignements: Contact Presse: Justine Poulin - Directrice de comptes et développement des affaires, 514.688.2165 - [email protected]