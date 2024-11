36 nouvelles places pour le CPE du Jardin fleuri à Saint-Édouard

SAINT-ÉDOUARD, QC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, accompagnée de la députée de Huntingdon, Mme Carole Malette, et de la directrice générale du CPE du Jardin fleuri, Mme Karina Laflamme, a inauguré l'agrandissement de l'installation permettant d'offrir 36 nouvelles places en centre de la petite enfance dans la région de la Montérégie, dont 10 places réservées aux enfants de moins de 18 mois.

Au total, ce sont donc 80 places, dont 20 pour les poupons, qui sont désormais offertes au tarif de 9,10 $ par jour par le CPE du Jardin fleuri. Cet agrandissement aura également permis la création de huit nouveaux emplois. Ce projet a été rendu possible grâce à un soutien financier d'un peu plus d'un million de dollars du gouvernement du Québec, auquel s'ajoute un apport financier du CPE.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles afin de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. À ce jour, près de 25 000 nouvelles places à 9,10 $ ont été créées partout au Québec, ce qui comprend les places en milieu familial.

Citations :

« C'est une journée très importante pour les enfants et les familles de Saint-Édouard. Des services de garde éducatifs à l'enfance, comme le CPE du Jardin fleuri, permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. C'est aussi une excellente nouvelle pour les parents de la région qui pourront bénéficier de services de qualité à un coût abordable. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Ce projet d'agrandissement du CPE du Jardin fleuri permet d'offrir à des familles de la région de nouvelles places subventionnées, offertes à tarif de 9,10 $ par jour. Ce sont 36 enfants qui auront la chance de faire leurs premiers pas dans la vie au contact d'un personnel éducateur qui a à cœur leur épanouissement et leur bien-être. Je remercie toutes les personnes impliquées pour leur dévouement envers les familles de Saint-Édouard! »

Carole Malette, députée de Huntingdon

« Notre centre de la petite enfance est un espace où chaque enfant découvre, explore et grandit, entouré de bienveillance et de passion. Aujourd'hui, nous célébrons l'agrandissement de ce milieu de vie où se construisent les premiers rêves, où s'éveillent les esprits et où les petites mains bâtissent un monde meilleur. Merci à tous ceux et celles qui ont rendu possible ce merveilleux projet pour nos tout-petits. »

Karina Laflamme, directrice générale du CPE du Jardin fleuri

Liens connexes :

Pour se tenir informé à propos du développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Gabrielle Côté, Attachée de presse de la ministre de la Famille, [email protected], 438 368-1307; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]