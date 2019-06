350 professionnels du soutien à l'emploi se donnent rendez-vous à Montréal

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Du 11 au 13 juin 2019 se tiendra au Delta Montréal par Marriott le 24e Congrès pancanadien de soutien à l'emploi, l'événement le plus important au pays dans le domaine. Près de 350 congressistes et près de 70 conférenciers de partout au pays y seront attendus. « Société du changement : saisir les opportunités, multiplier les possibilités » sera le thème de ce 24e congrès, une initiative de l'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE), organisée conjointement avec SPHERE (Soutien à la Personne Handicapée En Route vers l'Emploi), qui en sera l'hôte local. Pour la première fois, le congrès sera bilingue et se tiendra au Québec.

Qu'est-ce que le soutien à l'emploi? Il s'agit d'une démarche où un employeur est accompagné et soutenu par différents partenaires, dont des conseillers en emploi spécialisés, dans le recrutement d'une main-d'œuvre formée et répondant spécifiquement à ses besoins, pour l'embauche et le maintien en emploi d'individus qui vivent des difficultés à s'intégrer au marché de l'emploi en raison de conditions physiques, intellectuelles ou mentales.

Le Congrès pancanadien de soutien à l'emploi offre un espace unique pour discuter des défis et opportunités liés au domaine du soutien à l'emploi, pour analyser les tendances actuelles, pour en apprendre davantage sur les différents types de handicaps et les moyens d'accommodement disponibles, pour partager des idées novatrices, et bien sûr, les meilleures pratiques en la matière. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, un tel événement est une opportunité à saisir pour continuer de faire connaître, et reconnaître le bassin main-d'œuvre méconnu des personnes en situation de handicap.

Pour plus de détails, www.caseconference.ca

« Nous croyons qu'au-delà de la barrière de la langue, nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres et à gagner à travailler main dans la main, afin de continuer à faire progresser le soutien à l'emploi au pays. C'est d'ailleurs pourquoi SPHERE a misé sur la production d'un événement entièrement bilingue, qui permet de briser cette barrière qui freine parfois les échanges de connaissances, et de nous donner les moyens, comme le thème que nous avons choisi l'indique, de « saisir les opportunités et de multiplier les possibilités », dans une société plus que jamais en changement. » Nancy Moreau, directrice, SPHERE



« Les personnes en situation de handicap ont trois fois plus de chances que les personnes sans incapacité à être sans emploi ou exclues du marché du travail. » 1

« Près de 3,8 millions de Canadiens, ou 13,7 % s'identifient comme vivant avec une incapacité en 2012. » 1

« Selon un sondage BMO, 77 % des propriétaires de petites entreprises ayant embauché des personnes en situation de handicap ont déclaré que ces employés atteignaient ou dépassaient leurs attentes. »1

1. Traductions libres. Brisbois, Richard. 2014. "Business Benefits of Accessible Workplaces". Ottawa: The Conference Board of Canada. En ligne. http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=6264

À propos de l'Association canadienne de soutien à l'emploi

L'ACSE est une association nationale d'organismes et d'intervenants qui sont proactifs et investis dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette association s'efforce de promouvoir la pleine citoyenneté et les compétences des personnes handicapées ainsi que les résultats qui en découlent, en favorisant une plus grande participation au marché du travail. Ainsi, la contribution de l'ACSE favorise l'inclusion sociale des Canadiens handicapés. www.supportedemployment.ca

À propos de SPHERE

Depuis plus de 20 ans, SPHERE a comme mission de soutenir et d'accompagner les employeurs, organismes d'employabilité, centres de formation et autres dans la réalisation de projets d'intégration en emploi pour les personnes en situation de handicap, que ce soit pour des projets d'intégration individuelle, de formations de groupe sur mesure ou encore d'entrepreneuriat. L'an dernier, nous avons ainsi accompagné plus de 1400 personnes vers l'emploi. Cela représente des collaborations avec près d'un millier d'employeurs et plus de 800 professionnels et organismes partenaires, ainsi que près de 5 M$ de fonds investis au Québec. sphere-qc.ca

