34 véhicules volés chaque jour au Québec : les trucs de CAA-Québec pour se protéger

QUÉBEC, le 22 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Bonne nouvelle! Le taux de criminalité demeure très, très faible au Québec, selon les données publiées lundi par Statistique Canada. Mauvaise nouvelle, ça arrive encore et il faut hélas continuer à se protéger, tant par nos gestes au quotidien que par notre couverture d'assurance.

« Les assureurs regardent de près les statistiques sur la criminalité. Si votre coin de pays est tranquille au possible, tant mieux, ça devrait vous coûter moins cher pour vous assurer. Mais évidemment, l'inverse est aussi vrai », souligne Suzanne Michaud, vice-présidente Assurance de CAA-Québec.

Au Québec, en 2018, selon Statistique Canada :

Diminution de 4% du nombre de vols de véhicules, ce qui représente tout de même plus de 34 véhicules volés chaque jour.

Montréal: -8%



Québec: +5%



Gatineau : +28%

Sherbrooke : -19%

Trois-Rivières: +10%

Augmentation de 15% du nombre de vols de plus de 5000$.

Diminution de 5% du nombre de crimes contre la propriété.

Diminution de 15% du nombre d'introductions par effraction.

Diminution de 2% du taux de criminalité.

Prévenir et gérer le vol de voiture

On ne pourra jamais prévenir tous les crimes, mais on peut certainement mettre toutes les chances de notre côté! Voici quelques trucs simples pour éviter le vol de voiture:

Évitez de vous garer dans un endroit isolé ou mal éclairé.

Serrez le frein d'urgence pour rendre plus difficile le remorquage du véhicule par les voleurs.

Rangez les objets précieux dans le coffre arrière, idéalement avant de partir.

Assurez-vous que les portes du véhicule sont bien verrouillées avant de vous en éloigner.

Faites buriner les pièces clés de sa voiture.

Procurez-vous un antivol efficace, comme un système de repérage ou un antidémarreur.

Quoi faire lorsque son véhicule est volé? La première chose, c'est d'appeler la police. Il faudra ensuite contacter son assureur. Le vol d'un véhicule, c'est couvert ou pas? « L'auto elle-même est évidemment couverte par l'assurance auto. Mais les biens qui ne sont pas utilisés exclusivement en voiture et qui pourraient être volés à l'intérieur (lunettes fumées, téléphone, etc.) sont couverts par votre assurance habitation. Il y aura donc deux réclamations à faire et deux franchises à payer, à moins que vos deux polices soient au même endroit. Dans ce cas, plusieurs assureurs ne demanderont qu'une seule franchise (la plus élevée des deux), ce qui peut simplifier grandement les choses », note Mme Michaud.

Protéger aussi la maison

Le burinage des objets de valeur, un système d'alarme - de même que les autocollants qui en font mention - et l'éclairage extérieur sont des mesures de base pour rebuter les gens mal intentionnés. Cependant, lorsqu'on s'absente du domicile pour une longue période, il faut prendre des précautions supplémentaires pour éviter d'attirer l'attention des voleurs. L'idée, c'est de ne pas leur donner d'indices:

Trouver quelqu'un pour tondre la pelouse, s'occuper des platebandes, déneiger l'entrée et ramasser le courrier.

Demander à un ami ou un voisin de stationner sa voiture dans l'entrée de temps à autre.

Ne pas annoncer son absence dans les réseaux sociaux.

Verrouiller (toutes) les portes et les fenêtres.

Utiliser une minuterie pour l'éclairage afin de simuler une présence.

Pour une liste plus exhaustive, consulter cet aide-mémoire pour sécuriser la maison en cas d'absence prolongée. Rappelons notamment que l'assureur doit être mis au courant lors d'une telle situation.

