33e édition de la Nuit des sans-abri montréalaise: Un rendez-vous à ne pas manquer!

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Après 2 ans d'édition en contexte pandémique, la 33e édition de la Nuit des sans-abri revient aujourd'hui en force dans sa formule traditionnelle dès 18h30 au Parc Émilie-Gamelin. Cet évènement incontournable de sensibilisation et de solidarité est de retour à Montréal et dans plus d'une quinzaine de villes du Québec, où des milliers de personnes porteront un message d'ouverture dans le cadre de cet événement de sensibilisation. Tous réunis sous le signe de la solidarité et de l'envie d'agir ensemble, les citoyen.ne.s, les organismes locaux, les représentants politiques, les artistes et surtout les personnes qui vivent cette réalité sont invitées à se retrouver le temps d'une soirée.

La thématique choisie cette année, « Sans toit, ni choix », met en évidence que le phénomène de l'itinérance survient en raison de facteurs sociaux et structurels et propulse de plus en plus de personnes dans la rue, particulièrement des personnes qui ont toujours été sur la « ligne ». On peut notamment penser aux aînés, aux femmes, aux jeunes, aux membres des communautés LGBTQ+, aux Autochtones. Différents visages demandent une diversité d'actions pour prévenir et lutter contre l'itinérance et il est donc nécessaire de travailler à la réalisation de mesures structurantes: l'offre de logements sociaux avec soutien communautaire, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de l'accès aux soins de santé, le soutien des programmes d'insertion diversifiés, etc.

La Nuit des sans-abri montréalaise débutera dès 16h30 avec un rassemblement qui se tiendra au Square-Phillips (métro McGill) suivi d'une conférence de presse. La marche de solidarité débutera vers 17h15 et nous marcherons jusqu'au Parc Émilie-Gamelin (Métro Berri-UQAM). Sur le site, une vigile de solidarité aura lieu à partir de 18h30 jusqu'à 00h30. Les participants et participantes à cette vigile pourront assister à des prestations de cirque et musicales (plusieurs membres de la communauté ainsi que Thierry Larose et Anonymus se produiront sur scène en soirée), apprendre sur la réduction des méfaits et le droit de cité ou encore sur la prévention de l'itinérance, casser la croûte avec le Réchaud-Bus, échanger avec des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être pour poser des questions et déconstruire des idées préconçues et beaucoup plus encore!

Nous espérons voir petits et grands en grand nombre!

Le comité organisateur de la Nuit des sans-abri Montréal est composé des organismes suivants:

Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Dans la rue, l'Auberge communautaire du Sud-ouest (ACSO), l'Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDS-MM), la Maison Benoît Labre, la Table des organismes montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS), Sidalys, RAP Jeunesse, Ricochet Hébergement-Homes, Le Tournant, Stella, L'ami(e) de Maimie, En marge 12-17, Spectre de rue, Les Maisons de l'Ancre, PACT de Rue, Action jeunesse de l'Ouest-de-l'Île (AJOI), Cactus, Jeunesse Lambda, la Clinique Droits Devant.

