BURNABY, BC, le 16 avril 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Terry Beech, député fédéral de Burnaby-Nord, ont annoncé un investissement fédéral de 101,9 millions de dollars dont 2,7 millions de dollars seront versés sous forme de prêt-subvention.

Une filiale de Bosa Properties développera une tour d'habitation de 34 étages comptant 324 logements située au 5980 Kathleen Avenue à Burnaby. De plus, l'ensemble comprendra 101 logements abordables.

Situé au centre-ville de Burnaby, l'ensemble offrira un accès facile à toutes les commodités et un éventail de commodités haut de gamme, notamment un lave-auto, une aire de lavage pour animaux, un gymnase, un espace de collaboration, des aires d'agrément extérieures.

Bosa Properties reçoit un soutien financier dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La construction devrait commencer au printemps 2021 et être achevée d'ici 2024.

« Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Cet ensemble situé au centre-ville de Burnaby témoigne de ce qui peut être accompli lorsque nous unissons nos efforts dans le but commun d'offrir des logements sûrs et abordables aux familles et aux personnes qui en ont le plus besoin. J'ai hâte de constater les effets positifs qu'il aura sur les familles ainsi que sur l'ensemble de la communauté de Burnaby. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre région connaît trop bien les répercussions de la crise du logement et, à Burnaby, elle est particulièrement aiguë pour les jeunes familles et les aînés. Pour s'attaquer à cette crise, tous les ordres de gouvernement et toutes les parties prenantes doivent jouer un rôle clé. L'annonce d'aujourd'hui montre ce qu'il est possible de faire lorsque ces acteurs s'engagent à travailler ensemble. Cet ensemble sur l'avenue Kathleen en est le résultat : c'est le Fonds national de co-investissement pour le logement à l'œuvre! » - Terry Beech, député fédéral de Burnaby-Nord

« Nous sommes fiers d'avoir l'occasion de nous associer au gouvernement fédéral et à la ville de Burnaby pour la construction d'un immeuble locatif spécialisé qui apportera beaucoup plus de logements abordables au cœur de Metrotown. Il faut tous les niveaux de gouvernement et la participation du secteur privé pour commencer à avancer vers une solution. Nous sommes reconnaissants de votre soutien et nous avons hâte de voir la communauté de Burnaby prospérer pour les générations à venir. » - Colin Bosa, chef de la direction, Bosa Properties

Le gouvernement du Canada reconnaît que cet ensemble sera situé sur les terres ancestrales et non cédées des peuples parlant le halkomelem et le squamish.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

