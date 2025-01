32 places subventionnées pour les familles de Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 14 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et le député de Mégantic, M. François Jacques, ont annoncé aujourd'hui la conversion de 32 places non subventionnées en places subventionnées à la garderie Jardin d'enfants Cassiopée. L'annonce a été faite à la garderie en présence de la mairesse de Lac-Mégantic, Mme Julie Morin, et de la directrice de la garderie, Mme Annie Lacasse.

La région de l'Estrie, au 30 novembre 2024, comptait 13 054 places à 9,35 $ par jour alors que 41 projets sont en cours de réalisation. À terme, les familles de la région de l'Estrie auront accès à 15 012 places subventionnées.

Des milliers de places converties depuis le lancement du Grand chantier pour les familles

Lancé en octobre 2021, le Grand chantier pour les familles a permis la conversion de 8 668 places en date du mois de novembre 2024. Dans le cadre de l'appel de projets pour la conversion lancé à l'été 2024, 19 projets ont été autorisés, ce qui représente 1 159 places réparties dans 10 régions du Québec. Par ailleurs, un projet pilote de conversion de garderies non subventionnées en CPE est en cours pour finaliser la conversion de 153 places. Cela portera à 9 980 le nombre de places converties.

Ainsi, 80 % des places dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance sont maintenant offertes au coût de 9,35 $ par jour. Ces places abordables permettent d'assurer une plus grande équité entre les familles du Québec. Les travaux se poursuivent pour compléter le réseau.

Optimisation des espaces physiques

Afin d'optimiser les espaces physiques du service de garde, le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic a accordé un soutien financier de près de 25 000 $ au Jardin d'enfants Cassiopée. Soulignons que le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic totalise plus de 19 millions de dollars et que le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer les sommes obtenues dans le cadre des procédures judiciaires suivant la tragédie ferroviaire en vue de soutenir la communauté. À ce jour, 25 projets ont reçu un appui financier, pour un total de près de 9,7 millions de dollars.

Citations :

« Les familles du Québec peuvent se réjouir de cette annonce. Elles pourront accéder à une place en service de garde éducatif à l'enfance à 9,35 $ par jour, tout en ayant l'assurance que leurs enfants seront entre de très bonnes mains. Cette annonce confirme de plus que notre Grand chantier pour les familles donne des résultats concrets : nous créons plus de places pour répondre aux besoins des parents, et nous convertissons plus de places non subventionnées pour offrir des services à un tarif abordable. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Pour notre gouvernement, il est important de soutenir la population de Lac-Mégantic en contribuant à la réalisation de projets accessibles et concrets pour les citoyens, comme l'optimisation des espaces physiques du Jardin d'enfants Cassiopée. Grâce au Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, totalisant plus de 19 millions de dollars nous avons pu soutenir plusieurs projets recommandés par le comité consultatif, pilotés par M. François Jacques. Grâce à ces projets, nous répondons aux besoins de la communauté et continuons d'investir dans la région. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice

« La conversion de 32 places non subventionnées en places subventionnées, de même que le soutien du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic accordé au Jardin d'enfants Cassiopée, est une excellente nouvelle pour les familles de Lac-Mégantic et des environs. Grâce à ce soutien de notre gouvernement, 32 enfants de la région pourront commencer leur parcours éducatif entourés d'une équipe dévouée, soucieuse de leur bien-être et de leur développement. Je suis persuadé que les enfants profiteront d'un encadrement marqué par le respect, la bienveillance et le professionnalisme. Je tiens à exprimer ma gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet. »

François Jacques, député de Mégantic et président du caucus du gouvernement

« Nous sommes reconnaissants de l'accueil et de l'appui immédiat qu'ont démontrés le Ministère et le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic à l'égard de notre projet de conversion et d'amélioration des espaces. Cela nous permettra de continuer à offrir des services de qualité à coût abordable à plusieurs familles de la région, tout en améliorant l'environnement de travail de notre équipe. Permettre à plus d'enfants de fréquenter notre jardin d'enfants, c'est nous permettre de contribuer à faire briller la petite étincelle d'un plus grand nombre d'entre eux. C'est un privilège que nous avons de cultiver le beau, le vrai et le bon en chacun quotidiennement ! »

Annie Lacasse, directrice du Jardin d'enfants Cassiopée

Faits saillants :

Deux places supplémentaires sont en cours de réalisation à la garderie Jardin d'enfants Cassiopée et s'ajouteront au total ultérieurement.

Les 19 projets autorisés bénéficieront d'un investissement additionnel de plus de 68 millions de dollars sur une période de cinq ans, comme annoncé par le gouvernement du Québec lors du dernier budget en mars 2024.

Plus de 16 500 places subventionnées sont actuellement en réalisation, soit près de 425 projets partout au Québec.

