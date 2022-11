Pour sa deuxième année, le programme récompense des entreprises dans deux catégories de la meilleure culture : « Innovateur » et « chef de file » et inclut le groupe Lego, Meals on Wheels America et l'hôpital Uvalde Memorial.

CALGARY, Alberta, 15 novembre 2022 /CNW/ - Kudos , l'entreprise qui libère le potentiel et la culture des employés grâce à la reconnaissance des employés, a annoncé aujourd'hui les 32 entreprises honorées dans le cadre de son programme annuel de prix de la meilleure culture. Ces organisations ont démontré leur engagement à créer une culture de travail formidable en s'efforçant d'améliorer la reconnaissance des employés, leur engagement et leur expérience globale.

Parmi les lauréats du prix de la Meilleure culture d'entreprise 2022 (Best Culture), on compte des organisations exceptionnelles comme le géant africain des télécommunications MTN, l'hôpital commémoratif Uvalde, le groupe Lego et Meals on Wheels America. Les lauréats de cette année représentent plus de dix industries, allant des petites et moyennes entreprises aux entreprises. Ces sociétés accordent la priorité à leurs employés en accordant la priorité à la culture du milieu de travail, aux valeurs fondamentales uniques et aux outils stratégiques.

« Félicitations à tous les lauréats des Prix de la meilleure culture, a déclaré Muni Boga, président et chef de la direction de Kudos. On ne peut nier les défis sans précédent que les dirigeants des ressources humaines ont dû relever au cours des dernières années. Les défis persistent, et les organisations doivent maintenant composer avec des changements massifs dans les milieux de travail et une guerre concurrentielle pour les talents. Les lauréats de cette année sont vraiment au sommet de leur art, mettant les personnes et la culture au premier plan avec des outils comme Kudos pour soutenir leurs objectifs organisationnels; les résultats qu'ils obtiennent sont remarquables. »

Les innovateurs culturels ont fait preuve d'un engagement important à l'égard de l'expérience des employés d'une façon unique et moderne. Ils ont favorisé une culture forte et solidaire grâce à des efforts créatifs et ont fait preuve de créativité pour stimuler l'engagement, le moral et la reconnaissance régulière. Les lauréats du prix des Innovateurs culturels sont :

Abby Connect

Baton Rouge Telco Federal Credit Union

Brand Muscle

De Lage Landen Services Financiers Canada Inc.

Episource

IAT Insurance Group

Kanika Hotels and Resorts

KLA

Groupe Lego

Liliuokalani Trust

Meals on Wheels America

Groupe MORE

OCCU

Paper

Polen Capital

Power Properties

Quantum Innovations

Retina Associates of Cleveland

The Leukemia and Lymphoma Society

L'Université d' Auckland

Valley Credit Union

Les chefs de file culturels ont réussi à créer une culture d'entreprise forte et distincte, fondée sur la mission, la vision et les valeurs de leur organisation. Leurs investissements dans l'analyse des ressources humaines, la reconnaissance stratégique des employés et les initiatives culturelles ont fait une différence quantifiable dans l'engagement des employés et le rendement organisationnel. Les lauréats des Leaders de la culture sont :

Régime de retraite CAAT

Camlin

Clarasys

Groupe MTN

Multi Media LLC

Pillar Properties

Rocky Mountain Health Care Services

Russell

Telarus LLC

United Bay Community Credit Union

Uvalde County Hospital Authority

Pour plus d'informations sur les prix de la Meilleure culture 2022 présentés par Kudos, rendez-vous sur le site https://www.kudos.com/kudos-awards .

À propos de Kudos

Kudos est une plateforme d'engagement des employés, de culture et d'analyse qui exploite le pouvoir de la reconnaissance entre pairs, du renforcement des valeurs et de la communication ouverte pour aider les organisations à stimuler l'engagement des employés, à réduire le roulement du personnel, à améliorer la culture et à stimuler la productivité et le rendement. Kudos utilise des méthodologies exclusives uniques pour fournir des analyses de personnel essentielles sur la culture, le rendement, l'équité et l'inclusion, ce qui permet aux organisations d'avoir une connaissance approfondie et une compréhension claire de leur main-d'œuvre. Basée à Calgary, en Alberta, au Canada, la plateforme Kudos est utilisée dans plus de 80 pays sur six continents dans une grande variété d'industries et de langues.

