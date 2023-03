31 mars 2023 : première Journée nationale des cadres en CPE/BC - De talent et d'exception : nos leaders en lumière

LONGUEUIL, QC, le 31 mars 2023 /CNW/ - Inspirantes, courageuses, leaders, visionnaires, rigoureuses, rassembleuses… Cheffes d'orchestre de l'ombre, les gestionnaires des centres de la petite enfance (CPE) et des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial régi (BC) doivent aujourd'hui et enfin être mises en lumière!

En ce 31 mars 2023, Journée nationale de cadres en CPE/BC, le Québec tout entier souligne le travail exceptionnel des 1900 directrices générales et directrices adjointes (des femmes à plus de 98%) à la tête de notre plus grand réseau d'entreprises d'économie sociale. Ces professionnelles occupent un poste névralgique dans leur communauté : elles ont entre leurs mains la vitalité, la santé et le développement des services éducatifs à la petite enfance qui font la fierté du Québec.

Pour en savoir plus : valorisationdescadres.ca

Lire le communiqué complet : https://bit.ly/42fYIFx

L'Association des cadres des CPE représente les 1900 cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec.

