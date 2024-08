30e édition du tournoi de Basket de rue de la Maison des jeunes L'Ouverture : Le Basket de rue retourne au Parc Saint-Laurent avec Luguentz Dort comme président d'honneur !

MONTRÉAL, le 19 août 2024 /CNW/ - C'est du 19 au 25 août que se tiendra la 30e édition du tournoi de Basket de rue, au Parc Saint-Laurent, Montréal-Nord, là où tout a commencé en été 1992.

Ayant servi de berceau pour les événements de basket-ball à Montréal-Nord, le tournoi Basket de rue organisé par la Maison des jeunes L'Ouverture offre depuis son tout début la possibilité aux jeunes de Montréal-Nord et de ses environs de faire valoir leurs talents dans une ambiance festive et de saine compétition.

« Je suis honoré d'être le président d'honneur de la 30e édition du tournoi de Basket de rue! Ce tournoi a été un événement incontournable dans mon quartier durant mon enfance et continu de l'être pour la communauté d'aujourd'hui. C'est un privilège de m'y associer, et surtout de le voir revenir au Parc Saint-Laurent! Avec la Maison des Jeunes, l'arrondissement de Montréal-Nord et la Fondation Maizon Dort, nous continuons à inspirer nos jeunes à persévérer et à croire en leur rêve. » - Luguentz Dort, joueur montréalais de la NBA, olympien canadien, fondateur de Maizon Dort et président d'honneur de l'événement

Il s'agit d'une deuxième participation pour Luguentz à titre de président d'honneur d'un tournoi du Basket de rue qui, depuis son existence, agit en pépinière du basketball professionnel. D'autres noms connus de la NBA dont Benedict Mathurin, Cristopher Boucher et Samuel Dalembert ont servi ce tournoi de Montréal-Nord.

Depuis sa fondation, le Basket de rue est un événement sportif et festif visant à rassembler les jeunes de différents quartiers de Montréal et même du Québec en général dans la joie et l'harmonie. Le tournoi fait également la promotion communautaire de l'engagement citoyen et la prévention auprès des participants.

« J'ai grandi avec le Basket de rue ! Ce qui me rend le plus fier c'est de pouvoir participer non seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu'entrepreneur pour redonner à cet événement qui a bercé ma jeunesse. » -Jeremiah Hamel-Carey, porte-parole.

Cette année, un record est déjà battu : celui d'un taux explosif d'inscriptions de 50 équipes qui viennent de partout. Ces jeunes âgés entre 12 et 25 ans s'affronteront dans leurs catégories respectives : 12-14 ans, 15-17 ans ou 18 ans + et une catégorie féminine. Les matchs de qualification se tiendront entre 14h et 22h. Les équipes qualifiées pour les demi-finales et finales joueront durant le week-end pour le grand prix de 500$ et les médailles.

Comme d'habitude, de l'animation musicale, des prestations artistiques, des troupes de danse, maquillage, des kiosques de nourriture et des commanditaires pour vous informer seront au rendez-vous.

Ceux et celles qui veulent soutenir financièrement la Maison des Jeunes L'Ouverture dans cette initiative pourront acheter sur place des chandails et hoodies avec le logo du Basket de rue. Au plaisir de vous voir ou vous revoir en très grand nombre !

À propos de la Maison des Jeunes L'Ouverture

HISTOIRE

Fondée en 1983, la Maison des jeunes L'Ouverture offre une ressource adaptée aux besoins des jeunes Québécois d'origine haïtienne de Montréal-Nord. Au fil des années, ses interventions ont dépassé les frontières de la communauté haïtienne et desservent aujourd'hui l'ensemble de la population des jeunes nord-montréalais.

La MJO est membre du Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ). Elle se caractérise par une approche communautaire qui vise à agir sur l'ensemble des conditions de vie des jeunes et sur leur développement global. La MJO, à l'instar des autres maisons des jeunes (MDJ), propose une approche qui privilégie des pratiques préventives et inclusives visant à soutenir les jeunes dans leur globalité et à les aider à prendre une place d'acteurs dans la société.

En concertation avec ses partenaires gouvernementaux, institutionnels et communautaires, l'organisme entreprend des initiatives axées prioritairement sur l'éducation et la réussite scolaire, la prévention de la délinquance juvénile, le développement personnel et la participation à la vie communautaire.

MISSION

La Maison des jeunes L'Ouverture (MJO) est un organisme à but non lucratif qui vise principalement à offrir aux jeunes de Montréal-Nord et de ses environs, un environnement sain, un encadrement adéquat, un lieu divertissant et des services adaptés à leurs besoins.

VISION

Nous avons pour visée qu'au sein de la Maison des jeunes L'Ouverture, les jeunes de toute origine puissent échanger entre eux, s'informer, obtenir du soutien et de l'accompagnement afin de devenir des citoyens critiques actifs et responsables.

VALEURS

Acceptation des différences

Entraide

Respect

Équité

Non-racisme

À propos de Luguentz Dort

Né en 1999 de parents haïtiens à Montréal-Nord, Luguentz Dort a surmonté de nombreux obstacles pour devenir un joueur de basketball de renommée internationale. Il a commencé à jouer au basketball à un jeune âge, démontrant rapidement un talent exceptionnel et une détermination sans faille. Après une carrière universitaire remarquable à l'Arizona State University, Dort a rejoint la NBA en 2019, signant pour cinq ans d'une valeur de $87,5 millions avec le Thunder d'Oklahoma City. En 2022, il crée avec sa famille la Fondation Maizon Dort pour améliorer la vie des jeunes des communautés défavorisées de Montréal, d'Oklahoma City et du centre de l'Arizona via les sports d'équipe.

« LuTheBeast » est connu pour son jeu défensif tenace, son agilité et sa capacité à marquer des points dans des moments cruciaux. Son parcours inspirant, de ses débuts modestes à Montréal jusqu'à son ascension en NBA, est un témoignage de sa résilience et de son travail acharné.

En 2024, à l'âge de 25 ans, Luguentz Dort est sélectionné pour représenter le Canada aux Jeux olympiques d'été de Paris. C'est sa première participation aux Jeux olympiques, une étape importante dans sa carrière. En tant que membre clé de l'équipe canadienne de basketball, Dort continue de viser l'excellence et de rendre fiers ses compatriotes.

SOURCE MAISON DES JEUNES L'OUVERTURE

