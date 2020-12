300e autobus scolaire électrique livré par Blue Bird

Avec son partenaire manufacturier Blue Bird pour les gros autobus scolaires et son usine de fabrication de minibus Micro Bird à Drummondville, Girardin offre la gamme la plus complète d'autobus 100% électrique de Type A, C et D au Québec. Une capacité de déploiement inégalée dans le marché de l'autobus scolaire et commercial électrique en Amérique du nord.

Cette capacité de déploiement contribuera à atteindre les cibles envisagées par le gouvernement telles que dévoilées en novembre dernier lors de la présentation du Plan pour une économie verte 2030 et du Plan de mise en œuvre 2021-2026.

Le programme prévoit électrifier 65% du parc des autobus scolaires au Québec d'ici 2030, avec un volet accéléré d'ici 2026. Girardin avec Micro Bird et Blue Bird est fier de contribuer à l'atteinte de cet objectif d'électrification du transport scolaire, et de réduction des GES.

À propos de Girardin

Girardin est distributeur d'autobus depuis bientôt 62 ans, desservant le Québec, l'Ontario, les provinces de l'Atlantique, et plus récemment New York et le Connecticut aux États-Unis. Girardin est le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués au Québec. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules propulsés au propane, gaz naturel et électrique) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site internet de Girardin : www.girardinbluebird.com

