30 ANS DE SERVICES POUR MEDIAL SERVICES-CONSEILS SST

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - MEDIAL Services-Conseils SST célèbre ses 30 ans d'existence. Pour souligner son anniversaire et poursuivre son innovation technologique, MEDIAL lance une plateforme collaborative pour la gestion SST, incluant un programme de prévention complet qui permettra aux entreprises de répondre en tout point aux obligations de la CNESST.

2023 est une année bien spéciale pour MEDIAL, puisque celle-ci marque ses 30 ans de services auprès d'une multitude d'entreprises québécoises. Toujours axée sur le développement de ses solutions numériques et SST, son 30e anniversaire marque l'occasion rêvée pour le lancement de sa plateforme collaborative MEDIAL+. Ce nouvel outil numérique SST permettra une gestion centralisée de la prévention des risques et facilitera l'intégration des nouvelles mesures obligatoires par la LMRSST. Un plan d'action et un programme de prévention pourront être générés directement par la plateforme en ligne.

M. Curodeau, président de MEDIAL, se réjouit de ce lancement : « Pour le 30e anniversaire, nous voulions trouver une façon de redonner encore plus à nos clients et c'est pour ça que le lancement de la plateforme MEDIAL+ tombe juste à point. Le programme de prévention inclus dans la plateforme sauvera du temps aux gestionnaires d'entreprises. En tant que consultants, nous avons une expertise qui se doit d'être partagée et des ressources qui se doivent d'être offertes ».

Martin Légaré, président-directeur général, ajoute : « Nous sommes fiers d'accompagner des entreprises d'ici, depuis 30 ans, à accomplir leurs objectifs de santé et de sécurité du travail et de contribuer à l'avancement de milieux de travail sécuritaires ».

30 ans d'innovation

Au cours des 30 ans dernières années, MEDIAL a mis à profit l'expertise de ses employés et l'innovation technologique de ses outils de gestion SST pour accompagner de nombreuses entreprises, provenant de divers secteurs d'activités, à gérer et à prévenir la santé et la sécurité au travail.

MEDIAL, qui compte 80 experts et deux succursales, a développé plusieurs outils numériques, notamment :

La plateforme de gestion des apprentissages (LMS) et de formation en ligne SST LeCampus;

VIVNESS, l'outil d'analyse de la satisfaction des employés visant à améliorer le mieux-être au travail;

MEDIAL+, la plateforme de la gestion de la prévention SST avec son programme de prévention.

À propos

MEDIAL Services-Conseils SST est une entreprise qui accompagne des milliers d'entreprises à travers le Québec dans la gestion et la prévention de la santé et la sécurité au travail. Elle offre des services et des technologies innovantes afin de favoriser des milieux de travail sécuritaires et de faciliter la gestion SST. MEDIAL se démarque par ses 30 ans d'expertise et son dévouement envers ses clients.

