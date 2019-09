30,000$ sera remis à #NellyRedonne à l'occasion du Congrès ESI de Montréal 2019 avec Chantal Lacroix

En fonction de son histoire personnelle et de l'état de sa peau, un groupe de femmes sera sélectionné par le comité #NellyRedonne pour recevoir gratuitement des soins visages et des produits Nelly De Vuyst® afin de rétablir la santé et la beauté de sa peau. Les soins Nelly De Vuyst® seront effectués dans un institut partenaire #NellyRedonne.

À l'origine de ce mouvement; Marlène Fradette, une esthéticienne et fervente utilisatrice des produits Nelly De Vuyst® pour son institut depuis plusieurs décennies.

Elle partage : « durant ma carrière, j'ai été témoin du mal-être physique et surtout de l'ampleur psychologique associés aux problèmes de peau. ». Elle raconte: « Caroline, l'une de mes clientes, souffrait à l'époque d'acné cystique très sévère qui défigurait littéralement son visage malgré tous ses traitements médicaux. Son problème d'acné représentait un calvaire si invalidant au quotidien qu'elle cachait son visage et limitait toute interaction sociale. Après un programme de soin rigoureux avec les produits Nelly De Vuyst®, la peau de Caroline était complètement transformée, saine et belle.

Cette transformation a également métamorphosé Caroline en une femme pleine de vie et pleine d'assurance. ». Elle déclare : « C'est à partir de ce moment là que l'idée du mouvement #NellyRedonne est né en collaboration avec Manon Pilon, directrice générale de la marque Nelly De Vuyst®. ». Elle conclut : « Nelly De Vuyst® ne transforme pas que la peau, Nelly De Vuyst® transforme des vies et c'est la mission du mouvement #NellyRedonne de transmettre ce message d'espoir et d'ouvrir un champ de possibilités pour toutes les femmes atteintes de problèmes de peau. ».

Sensibilisée par le mouvement #NellyRedonne, la personnalité québécoise Chantal Lacroix a endossé le mouvement et offrira un symbole fort pour son lancement : le bracelet de cœur intitulé « Je me choisis ».

Chantal Lacroix exprime : « Se choisir n'a rien d'égoïste, c'est un geste d'amour envers soi-même. À travers toutes nos responsabilités, nous sommes souvent orientés vers les besoins de nos proches. Se choisir n'enlève rien aux autres, mais permet de prendre soin de soi. ».

La célébrité québécoise suivra notamment de très près le parcours de transformation de chaque participante sélectionnée vers une peau belle et saine.

Manon Pilon, directrice générale de la marque Nelly De Vuyst® partage : « Aucune femme ne devrait souffrir de la détresse physique ou psychologique associée aux problèmes de peau; surtout lorsqu'il existe aujourd'hui des solutions efficaces qui délivrent de véritables résultats; et Nelly De Vuyst® en est la preuve! ».

Elle ajoute : « C'est pourquoi, chaque femme souffrant d'un mal-être relié à un problème de peau se doit de soumettre sa candidature et de partager son histoire sur la page Nelly Redonne sur le site de Nelly De Vuyst®». Elle conclut : « Nelly De Vuyst est fière de contribuer à ce mouvement régional qui prendra très prochainement une ampleur nationale voire internationale. Nous souhaitons ainsi sensibiliser les instituts esthétiques à rejoindre le mouvement et devenir un partenaire #NellyRedonne ».

Le mouvement #NellyRedonne sera lancé officiellement au Congrès Esthétique Spa International (ESI) se déroulant au Palais des Congrès de Montréal les 29 et 30 septembre prochains au kiosque Nelly De Vuyst® 1116.

Transformons des vies ensembles !

Des femmes qui aident des femmes.

