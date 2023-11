3 M$ en soutien à 35 organismes lavallois en développement social

LAVAL, QC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Dans son désir de mieux soutenir le milieu communautaire, la Ville de Laval a décidé d'investir directement auprès des organismes de son territoire. Elle annonce aujourd'hui les 35 organismes qui bénéficieront de cette nouvelle enveloppe budgétaire.

« Notre ville a eu son lot de drames humains dans les dernières années. Comme administration, c'est notre responsabilité d'en faire davantage en amont pour éviter que ce qu'on a vécu ne se reproduise. C'est pourquoi une nouvelle enveloppe budgétaire de 3 M$ récurrente sera désormais remise directement à des organismes communautaires œuvrant auprès des populations vulnérables. Cette année, les organismes soutenus travaillent notamment en ce qui a trait à la santé mentale, la violence conjugale et la lutte à la pauvreté. Je remercie et félicite les 35 organismes sélectionnés. Nous sommes heureux de leur apporter une aide concrète. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« C'est notre souhait comme administration de venir en aide aux populations vulnérables par le biais de nos différents organismes. Ce programme unique se veut flexible et simple pour nous assurer d'offrir un soutien direct aux organismes de notre municipalité. Il aura un effet structurant sur leur offre de services essentiels pour notre communauté. Je suis fière d'œuvrer au sein d'une administration qui sort des sentiers battus pour agir auprès de sa population ».

-- Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable des organismes communautaires

Ce soutien est complémentaire au financement accordé par le gouvernement du Québec, et il est offert dans le cadre du Programme de soutien financier à la consolidation des organismes en développement social 2023. Il vise à soutenir le fonctionnement des organismes en adéquation avec leurs missions respectives.

Cette enveloppe permettra, par exemple, aux organismes sélectionnés de rendre possibles la rénovation, la construction et l'aménagement de locaux, l'achat de matériel informatique, la mise à jour de sites Web, des planifications stratégiques et des études de besoin. Les 35 organismes sélectionnés accompagnent des personnes aînées, handicapées, en situation de vulnérabilité ou de crise, entre autres.

Parmi les organismes soutenus, notons la Maison des jeunes de Laval-Ouest et la Maison des jeunes du Marigot, qui pourront rénover les locaux dont ils sont propriétaires et où sont accueillis de nombreux jeunes lavallois jour après jour. De plus, le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place St-Martin (BAAF) pourra aménager des espaces d'intervention psychosociale et des espaces communs pour les locataires du projet Avenir de femmes.

Programme de soutien financier à la consolidation des organismes en développement social

L'appel de projets lancé en juin dernier a suscité un grand intérêt dans le milieu communautaire, ce qui a démontré une fois de plus les besoins importants des organismes. Les 35 projets retenus ont été sélectionnés à la lumière des objectifs du Programme de soutien financier à la consolidation des organismes en développement social, soit de :

répondre aux besoins des organismes communautaires offrant des services auprès des populations vulnérables qui ont des besoins, de façon complémentaire au soutien gouvernemental;

soutenir les organismes de façon structurante en finançant des dépenses difficilement admissibles dans d'autres programmes et fonds gouvernementaux en lien avec la consolidation d'organisme qui doivent être assumées par les organismes à même leur financement à la mission globale;

soutenir les nouveaux services reconnus pour un financement à la mission par le gouvernement du Québec auprès des populations vulnérables, mais qui sont en attente de la confirmation dudit financement;

soutenir financièrement des besoins ponctuels liés aux ressources humaines et financières afin de développer ou de consolider une offre de services en attente d'un financement récurrent du gouvernement du Québec, à l'achat de matériel et d'équipement, à de l'accompagnement et de la formation, à l'achat d'immobilisations et à l'acquisition et la rénovation de bâtiments.

